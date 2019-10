Gabriel recibe respaldo de leyendas del merengue

Sin duda alguna, el merenguero Gabriel no se va “Morir Soñando”. La idea que germinó en la cabeza de un joven artista viendo televisión en la sala de su casa cuando apenas era un niño se materializó el sábado pasado en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, al reunir a las figuras más influyentes de la industria del merengue en un mismo escenario.

Gabriel, quien lanzó en mayo pasado su álbum discográfico “Morir Soñando”, del cual se desprende un primer concierto histórico que reunió en escena a un puñado de merengueros veteranos, más artistas de otros géneros, ofreció un menú a la carta para que sus espectadores disfrutaran de un concierto bailable que también hizo un recorrido por románticas piezas inmortales en el merengue.

Sobre las 9:30 de la noche Gabriel hizo su primera aparición pública al ritmo de “Confundido”, una pieza clave en el repertorio musical de Fernando Villalona, para luego protagonizar un encuentro sobrado de swing junto a los Hermanos Rosario, quienes en un abrir y cerrar de ojos pusieron al auditorio a mover las caderas. A “Un hombre busca una mujer”, junto a Jossie Esteban, una fusión entre lo clásico y lo urbano también le tocó su turno y movilizó emociones.

Sin embargo, hay que destacar que Johnny Ventura fue el invitado más aplaudido de la noche. El tema “El Tabaco”, su simpatía sobre escena más la envidiable forma en la que baila hicieron que el público le solicitase a “El Caballo Mayor” más tiempo sobre tarima.

En ese mismo sentido, la única participación que contempló un trío musical sobre escena la protagonizaron Gabriel, Pochy Familia y Kinito Méndez, quienes manifestaron empatía y respaldo del auditorio.

El polifacético artista Alex Bueno también le dio un espaldarazo a Gabriel con su tema “Colegiala”.

La constelación de merengueros también contempló la participación del artista puertorriqueño Elvis Crespo, quien con la interpretación de “Píntame” y sus dotes de bailarín pusieron el público a vibrar.

Participación de Gabriel en solitario

Aparte de las colaboraciones con otros artistas, Gabriel interpretó varios temas en solitario, unos de su repertorio y otros de autoría no propia. Sin embargo, el merenguero le dio la oportunidad al público de verlo cantar merengue en versión romántica, bailable, además de tocar el bajo y la guitarra acústica.

En conclusión, es pertinente mencionar que poco a poco Gabriel ha ido marcando su territorio y tras su presentación anoche, en la que no solo acudieron a su llamado merengueros de renombre, también se dio cita un grueso de público que, a pesar de las altas y bajas que ha tenido el género, continúa anhelando propuestas de merengue interesantes.

Desde que Gabriel anunció la presencia de Manny Cruz en escena el público se alborotó, evidenciando la fuerza de uno de los cantantes que junto a él forma parte de los jóvenes artistas más activos de la industria del merengue en la actualidad.

A “Sabes Enamorarme”, una canción que poco a poco ha ido calando en el gusto popular y que representa una parada obligatoria en el repertorio de Cruz, el público la hizo suya mientras era interpretada a dúo por Gabriel y Cruz.

La fuerza de los artistas sobre el escenario era innegable, el público los respaldó con entusiasmo. Finalmente, ambos le anunciaron al público que estén pendientes respecto a una nueva colaboración que se avecina. En la velada que honró lo mejor del merengue también dijo presente el género urbano a través de los artistas Mozart La Para y Sandy. La producción de “Morir Soñando Tour” en la persona de René Brea, estuvo acorde de un espectáculo que evidenció un buen manejo de luces, efectos especiales y pantallas.

Ausentes

Sergio Vargas y Fernando Villalona, quienes forman parte del disco de Gabriel con éxitos con “La Quiero a Morir” y “Confundido” fueron dos de las grandes figuras ausentes en el espectáculo. Sin embargo, Gabriel no quiso dejar pasar por alto la ocasión e interpretó ambos temas.

Segundo concierto

El del sábado fue el primero de dos conciertos de Gabriel en el país. El segundo será el sábado 30 de noviembre en la Gran Arena del Cibao (Santiago de los Caballeros) donde tendrá más de diez estrellas en el escenario.