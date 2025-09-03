Gabriella Márquez, la joven dominicana que pasó de TikTok al Carnegie Hall

A sus apenas 15 años, la cantante dominicana Gabriella Márquez ha logrado lo que muchos artistas sueñan durante toda una vida: debutar en el icónico Carnegie Hall. Su historia, que comenzó con un video viral en TikTok, ha capturado la atención de miles de personas y se ha convertido en símbolo de inspiración para jóvenes artistas en República Dominicana y más allá.

Durante una entrevista en el programa Éxito Total, Gabriella compartió que el video que la catapultó a la fama surgió de una presentación en una conferencia de coros en Dallas, Texas. “Cuando salió ese video, todo el mundo lo estaba viendo y compartiendo. Llegamos a los dos millones de vistas y yo pensaba: ‘Wow, tanta gente lo está viendo’”, relató emocionada.

Apodada por algunos como “la voz de Whitney Houston de República Dominicana”, Gabriella impresionó al público con su interpretación y conexión emocional en el escenario. “Ni me salen las palabras. Poder decir que debuté en Carnegie Hall a los 15 años es una bendición”, expresó.

La joven también habló en una entrevista realizada en la cadena Telemundo sobre el papel fundamental de su familia en este proceso. Su padre, sobreviviente de la tragedia del Jet Set en República Dominicana, reaccionó con lágrimas al enterarse de su contratación para el Carnegie Hall. “Él es un símbolo de fortaleza y esperanza para mí”, dijo Gabriella. También destacó el acompañamiento constante de su madre, quien ha sido su principal apoyo en cada paso de su carrera.

La historia de Gabriella Márquez es un testimonio de talento, perseverancia y el poder de las plataformas digitales para abrir puertas a nuevas generaciones de artistas