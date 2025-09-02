Gabrielle podría ser el próximo huracán en el Atlántico: lo que tienes que saber  

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU está monitoreando una onda tropical con alta probabilidad de convertirse en depresión tropical a más tardar el fin de semana.

Los meteorólogos de AccuWeather creen que la onda podría intensificarse y convertirse en el huracán Gabrielle en el mismo período.

«Debido a la gran cantidad de aire seco que hay actualmente en la región, es probable que cualquier desarrollo y fortalecimiento tropical sea gradual. Sin embargo, es posible que cualquier onda que se forme se convierta en huracán para el final del fin de semana», declaró Alex DaSilva, experto en huracanes de AccuWeather.

Si bien la actividad tropical en el Pacífico ya ha aumentado, se espera que la temporada de huracanes en el Atlántico experimente un desarrollo más lento hasta alcanzar su pico en septiembre. Los meteorólogos apuntan a una zona de alta presión y aire seco proveniente del polvo sahariano.

Sin embargo, estas condiciones no se mantendrán indefinidamente.

«Si bien habrá una relativa calma en la actividad tropical durante los primeros días de septiembre, las condiciones atmosféricas se volverán mucho más propicias para el desarrollo a finales de esta semana y la próxima», declaró DaSilva.

Aquí tiene la información más reciente sobre el pronóstico para los trópicos y lo que necesita saber sobre la onda tropical que podría convertirse en Gabrielle para el fin de semana.

Onda tropical podría convertirse en Gabrielle el fin de semana

La onda tropical se encuentra actualmente sobre el extremo oriental del Atlántico tropical, al sur de las islas de Cabo Verde, a solo unos cientos de millas de la costa occidental de África. Aún le queda un largo camino por recorrer antes de tener la posibilidad de impactar Estados Unidos.

El aire seco sobre el Atlántico reducirá la velocidad de intensificación de la onda tropical, pero las condiciones son, en general, propicias para un desarrollo gradual, según el NHC. Se pronostica que el sistema se moverá hacia el oeste-noroeste a 24 km/h y podría formar una depresión tropical o incluso un huracán para el fin de semana.

El NHC estima que la probabilidad de desarrollo de la tormenta tropical es del 30 % en las próximas 48 horas y del 70 % en los próximos siete días.