Mira la lista completa de galardonados en los Premios ConstruGala 2025

El reconocimiento a los proyectos y profesionales de la construcción que marcan la excelencia y la innovación en la República Dominicana.

Santo Domingo, R. D., octubre 2025.- En un ambiente de elegancia y confraternidad, se realizó la cuarta edición de Premios ConstruGala 2025, un reconocimiento a la excelencia en el sector construcción de República Dominicana. Durante la gala fueron entregados 20 galardones a constructoras y proyectos destacados, seleccionados entre 108 inscritos que se ejecutaron en el país desde 2022 hasta la fecha.

“Nos llena de satisfacción ver cómo este evento continúa madurando y cómo se incrementa el número de proyectos inscritos en cada edición, aumentando así la cantidad de categorías premiadas”, expresó Sadery Abreu, CEO de Construmedia, empresa organizadora de la premiación.

Fernando De La Vega, director país de Metaldom, principal empresa patrocinadora de esta edición, destacó: “Este encuentro representa una oportunidad única para reflexionar sobre el papel esencial que tiene la construcción en el avance de la República Dominicana. Este sector motoriza el desarrollo nacional, dinamiza la economía, genera empleos de calidad y eleva los estándares de vida de nuestra población”.

El encuentro también contó con el apoyo del Gobierno de la República Dominicana, Lanco Dominicana, Antillana Comercial, Autozama, J. López Constructora, Alveare, Tonos y Colores, Imca y Autobritánica.

Galardonados:

Proyecto Inmobiliario Vertical en Sto. Dgo. de Bajo Costo:

Downtown Hariannet XVI – Jusconstruction

Proyecto Inmobiliario Vertical en Sto. Dgo. de Costo Medio:

Torre M Studio – Constructora Aybar y Contemega

Proyecto Inmobiliario Vertical en Sto. Dgo. de Alto Costo:

Regatta Forest – Constructora Contemega

Proyecto Inmobiliario Vertical de Lujo:

Tribeca Park – Constructora Aybar

Proyecto Inmobiliario Vertical en el Interior de Bajo Costo:

Residencial Camilo – LDC Construcciones

Proyecto Inmobiliario en el Interior de Alto Costo:

Torre Zoe Sophia – Espejo & Asoc.

Proyecto Inmobiliario Horizontal Edificio de Baja Altura:

Urbe 8 – Urbe Construcciones

Proyecto Inmobiliario Horizontal Residencial de Apartamentos:

Epic Sun – LVP Real Estate Investment

Proyecto Inmobiliario Horizontal Residencial de Casas:

Canopy Living – Pantaleón Salcedo & Asoc.

Proyecto Inmobiliario Horizontal Unifamiliar:

Residencia Paseo del Rio – Hache Desing

Proyecto Inmobiliario de Baja Altura 2da. Vivienda:

Vermare Boutique at Cap Cana – Codelpa

Proyecto Corporativo y/o Comercial en Sto. Dgo.:

Plaza Paseo del Prado – Pérez Morales & Asoc.

Proyecto de Oficina y/o Local Comercial:

Oficinas Excel – Constructora Aybar

Proyecto Hotelero de Ciudad:

Latitud 18 – Hageco

Proyecto Hotelero de Playa:

The St. Regis Cap Cana Resort – Campagna Ricart & Asoc.

Proyecto Industrial:

Supermercado Bravo Naco – CVling

Proyecto de Infraestructura Pública:

Palacio de Justicia Santo Domingo Este – Constructora Rizek & Asoc.

Diseño Arquitectónico Destacado:

Plaza Paseo del Prado – Pérez Morales & Asoc.

Diseño Estructural Destacado:

Aston Rubí City Suites – Rubí Constructora e Ing. Luis Abbott Z.

Proyecto con Características Sostenibles:

The St. Regis Cap Cana Resort – Campagna Ricart & Asoc.

Igualmente, se entregaron dos galardones especiales: un homenaje póstumo al arquitecto Bienvenido Pantaleón y el reconocimiento a la trayectoria destacada al arquitecto Francisco Batista «Don Cuqui».

Con estas distinciones Premios ConstruGala 2025 consolida su posición como la principal plataforma de reconocimiento del sector construcción en el país, destacando la creatividad, la sostenibilidad y el progreso que definen el futuro de la industria.