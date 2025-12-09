Caso Senasa en fotos: Traslado de imputados en Operación Cobra

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Pasadas las 2:00 de la tarde de este martes, los nueve imputados en la Operación Cobra -señalados por integrar un entramado que habría desfalcado al Seguro Nacional de Salud (Senasa)- fueron trasladados para el conocimiento de la medida de coerción.

A los acusados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Más temprano, el procurador Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), no descartó que en los próximos días puedan agregarse nuevos implicados a la investigación.