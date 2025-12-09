Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Caso Senasa en fotos: Traslado de imputados en Operación Cobra

A los acusados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Pasadas las 2:00 de la tarde de este martes, los nueve imputados en la Operación Cobra -señalados por integrar un entramado que habría desfalcado al Seguro Nacional de Salud (Senasa)- fueron trasladados para el conocimiento de la medida de coerción.

Más temprano, el procurador Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), no descartó que en los próximos días puedan agregarse nuevos implicados a la investigación.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para los señalados

Traslado de imputados en Operación Cobra

Traslado de imputados en Operación Cobra

Traslado de imputados en Operación Cobra

Traslado de imputados en Operación Cobra

Traslado de imputados en Operación Cobra

Traslado de imputados en Operación Cobra

Traslado de imputados en Operación Cobra

En la operación participaron un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron 12 allanamientos.

Traslado de imputados en Operación Cobra

Traslado de imputados en Operación Cobra

Traslado de imputados en Operación Cobra

Traslado de imputados en Operación Cobra

Hasta el momento, la investigación estima que unos 15 mil millones de pesos habrían sido sustraídos.

Traslado de imputados en Operación Cobra

