Senasa en fotos: Trasladan a imputados de Operación Cobra para conocer coerción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A las 2:00 de la tarde de este jueves, las cámaras del periódico HOY registraron el traslado de los imputados en la Operación Cobra para el conocimiento de la medida de coerción, aplazada el pasado martes. Los acusados fueron movilizados bajo estricta custodia hacia la sala donde se decidirán las medidas solicitadas por el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, a los implicados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que no se descarta la inclusión de nuevos investigados en los próximos días, a medida que avance el proceso.