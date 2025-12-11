Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Senasa en fotos: Trasladan a imputados de Operación Cobra para conocer coerción

A las 2:00 de la tarde de este jueves, las cámaras del periódico HOY registraron el traslado de los imputados en la Operación Cobra para el conocimiento de la medida de coerción, aplazada el pasado martes.

A las 2:00 de la tarde de este jueves, las cámaras del periódico HOY registraron el traslado de los imputados en la Operación Cobra para el conocimiento de la medida de coerción, aplazada el pasado martes. Los acusados fueron movilizados bajo estricta custodia hacia la sala donde se decidirán las medidas solicitadas por el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, a los implicados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que no se descarta la inclusión de nuevos investigados en los próximos días, a medida que avance el proceso.

Llegada de Wilson Camacho para conocer la medida de coerción en caso Senasa.

Llegada de Wilson Camacho para conocer la medida de coerción en caso Senasa.

Traslado de los imputados en caso Senasa

Traslado de los imputados en caso Senasa

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para los señalados

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para los señalados

El exdirector de Senasa, Santiago Hazim Albainy, es sindicado como el principal implicado

El exdirector de Senasa, Santiago Hazim Albainy, es sindicado como el principal implicado

En la operación participaron un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron 12 allanamientos.

En la operación participaron un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron 12 allanamientos.

