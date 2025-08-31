Galván gana el torneo internacional de boliche



El dominicano Enrique Galván, se llevó los máximos laureles del torneo internacional de boliche, evento celebrado en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, con la partipación de 140 jugadores de diferentes naciones, por los primeros lugares .

Galván, con una actuación estupenda conquistó el primer lugar en sencillos con handicap, en la categoría de adultos y el oro en todo evento , con una gran actuación.

En todo evento , total sencillos 1074, en dobles 935, juegos, equipos 2023, total 4035 y promedio 252. En segundo lugar con total de 3845. Tercero Jorge Rodriguez, de Puerto Rico con 238 de promedio y Roberto Morin, de RD con 237.

En Todo Evento femenino fue dominado po Karen Marcano, de Venezuela, con 233 ; Alicia Marcano, de Venezuela, con 224. Tercero Paula Diaz, de RD con 224 de promedio.

En cuarto Rosalia Guzmán.

El primer lugar por equipo el Idea de NY, con 222; Brugal 1, con 299 y tercero Mexidom, con 224 .

La premiación a los ganadores se llevó a cabo en una cena bailable, donde disfrutaron los participantes.

Los representantes de las diferentes naciones elogiaron la organización y el trato, además de las facilidades que ofrece el Sebelén Bowlin Center.