Gamescom 2025: Los cinco anuncios más llamativos hasta ahora

La Gamescom 2025 es una de las últimas grandes ferias de videojuegos del año, ya que solo quedan el Tokyo Game Show y los Game Awards. Afortunadamente, la Gamescom rindió lo mejor de sí en 2025, y hubo muchos lanzamientos que generaron expectación.

Esta presentación fue independiente de la plataforma, lo que significa que se presentaron juegos para PS5, Xbox Series X y Nintendo Switch 2.

Veamos algunos de los anuncios más llamativos en la Gamescom 2025 hasta ahora.

Black Myth: Zhong Kui

Game Science, desarrolladora de Black Myth: Wukong, reveló Black Myth: Zhong Kui. Se trata de un juego completamente nuevo que da continuidad al mayor éxito de 2024.

Una secuela está oficialmente en desarrollo, centrada en el mito chino de Zhong Kui, una deidad que camina en la línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y vence a los demonios y espíritus.

Resident Evil: Requiem

El penúltimo tema de la Gamescom Opening Night Live fue un nuevo tráiler de Resident Evil: Requiem, el próximo juego de la famosa saga de survival horror. El tráiler nos ofreció un mejor vistazo a la protagonista, Grace Ashcroft, y sus inicios, mientras se ve envuelta en el caos zombi que caracteriza a la saga.

Silent Hill f

La famosa saga de terror regresa con Silent Hill f tiene un nuevo tráiler que muestra el doblaje en inglés del personaje principal y un buen vistazo a su ciudad, criaturas e historia. Se ve y suena terrorífico, y promete muchos sustos cuando se lance el 25 de septiembre.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Un nuevo juego de Lego Batman por fin está en camino, subtitulado «El Legado del Caballero Oscuro». Parece tener muchas referencias a películas icónicas de Batman a lo largo de la historia, un nuevo e intrigante sistema de combate y un gran talento vocal. Lego Batman: El Legado del Caballero Oscuro llegará a Xbox Series X|S, PS5, PC y Nintendo Switch 2 en 2026.

Call of Duty: Black Ops 7

Tras su presentación a principios de este año, Call of Duty: Black Ops 7 por fin tuvo un tráiler de juego, si es que se le puede llamar así. Al menos reveló que hay todo tipo de divertidos gadgets y habilidades con los que jugar, como trajes alados y un set para correr por las paredes, y que toda la campaña se podrá jugar en modo cooperativo.