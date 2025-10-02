¡Gana oro! Suroeste se luce en bádminton

Jugador del equipo de bádminton del Suroeste muestra sus cualidades en la cancha durante la jornada de ayer en los Juegos Escolares Deportivos Nacionales

La Zona Suroeste conquistó ayer la medalla de oro en la modalidad doble mixto del torneo de bádminton, celebrado en el Polivalente Willyvaldo Paulino Rivas de Salcedo, como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

Para alzarse con el oro, la zona Suroeste superó 3-0 en la final a la representación de Metropolitana II, que obtuvo la plata, mientras que el bronce recayó sobre El Higuamo y el Nordeste.

En semifinales, la zona Metropolitana II venció al conjunto de El Higuamo de San Pedro de Macorís para avanzar a la final, mientras que la zona Suroeste consiguió su pase tras superar al equipo del Nordeste.

Concluida la jornada por equipos mixtos, de inmediato se dio apertura a las competencias en la modalidad individual, en la misma instalación deportiva, bajo la coordinación del Inefi y el comité organizador de los Juegos.

Con las cuatro preseas entregadas por el bádminton, Metropolitana II (Monte Plata y Santo Domingo) sigue en la cima de la tabla general con 14 medallas (seis de oro, dos de plata y seis de bronce). El Suroeste (Barahona y Neyba) dio un salto importante al segundo lugar, con seis oros, dos platas y seis bronces.

El Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís) marcha en el tercer puesto con tres oros, cuatro platas y seis bronces, mientras que El Valle (Azua y San Juan) ocupa el cuarto peldaño, con tres preseas doradas, dos de plata y tres de bronce.

El Higuamo (Higüey y San Pedro de Macorís) se encuentra en el quinto lugar con tres oros y seis bronces; la Metropolitana I en el sexto, con un oro, cinco platas y tres bronces; y Cibao Sur (La Vega y Sánchez Ramírez) aparece séptimo, con dos platas y tres bronces.

Boxeo

Los representantes de Cibao Norte, Cibao Sur, El Higuamo, Metropolitana II y El Valle se alzaron con triunfos en el inicio del torneo de boxeo de los Juegos Escolares.

Cibao Norte venció 5-0 al Noroeste; Cibao Sur 5-0 al Nordeste; El Higuamo 3-2 a Metropolitana I; El Valle despachó 5-0 al Nordeste, y Metropolitana I se impuso 3-2 ante el púgil del Suroeste.