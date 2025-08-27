El equipo McLaren se prepara para disputar la carrera en São Paulo el próximo 9 de noviembre, una de las fechas más esperadas por los fanáticos de la máxima categoría, por su ambiente, historia y trazado técnico en Interlagos, con resultados sólidos en las últimas carreras y mejoras en su monoplaza, la escudería británica llega a Brasil con expectativas de sumar puntos importantes de cara al cierre de la temporada.

Además del enfoque deportivo, McLaren también continúa fortaleciendo su presencia comercial y una de las incorporaciones más visibles este año ha sido el whiskey Jack Daniel’s, que se unió como uno de los patrocinadores oficiales del equipo. La alianza, que se consolida en su tercer año consecutivo, forma parte de la estrategia global de la destilería estadounidense para conectar con nuevas audiencias a través del deporte motor, especialmente en mercados clave como América Latina.

Por tercer año consecutivo, esta exitosa alianza llega al mercado dominicano con una tercera edición de su botella de edición limitada McLaren x Jack Daniel’s. Los aficionados locales podrán participar en un concurso para ganar un viaje con todos los gastos pagados para vivir, junto a un acompañante, la experiencia del Gran Premio de Brasil. La dinámica estará vigente desde el 25 de agosto hasta el 15 de octubre de 2025.

Alejandra Valverde, gerente de marca de Manuel González Cuesta y líder de la marca en el país, destacó: “Esta alianza estratégica refleja la perfecta armonía entre Jack Daniel’s y McLaren que comparten un ADN de autenticidad y un enfoque en superar los límites”. Con esta edición especial, buscamos homenajear por igual a los apasionados de la alta competición y aquellos que valoran el arte de una destilería con un fuerte legado global”.

Para participar, el primer requisito es adquirir la botella de edición limitada McLaren x Jack Daniel’s. Los consumidores deberán escanear el código QR ubicado en la misma y registrar su factura de compra en la plataforma designada. Quienes adquieran además una botella de Jack Honey, Apple o Fire, recibirán oportunidades adicionales para incrementar sus posibilidades de ganar.

Los productos están disponibles a nivel nacional en Supermercados Nacional, Jumbo, CCN y liquor stores seleccionados.

En el circuito de Interlagos, tanto Lando Norris como Oscar Piastri buscarán aprovechar las características del trazado para mantenerse competitivos. La carrera en São Paulo ha sido escenario de grandes momentos en la historia del deporte, y el próximo noviembre un dominicano estará en las gradas, animando con bandera en mano, gracias a esta iniciativa que acerca este importante evento a los fans quisqueyanos.