Ganaderos de SPM están desesperados por el robo de reses

Pese a las medidas implementadas por la Policía Nacional para enfrentar el robo de animales en San Pedro de Macorís y la zona Este, los cuatreros continúan firmes en sus acciones delictivas, llevando miedo e intranquilidad a los ganaderos y personas que se dedican a la crianza de diversos animales.

Los cuatreros, en los últimos ocho meses, han azotado fuertemente a los ganaderos de esta provincia con la sustracción de unas 94 vacas, 16 chivos y un ovejo, cuyos propietarios tienen sus crianzas en los municipios Ramón Santana, Quisqueya y San José de los Llanos, así como en San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

Así lo reveló el doctor Rubén Darío de la Cruz Martínez, presidente de la Asociación de Ganaderos de San Pedro de Macorís, quien dijo que hay gran preocupación en el sector ganadero, no solo de esta provincia y Hato Mayor, sino de la región Este del país.

Dijo que entre los afectados por el robo de reses y otros animales están: Juan Alfredo Vásquez, Eduardo Basilio, Alfredo King, Henry Navarro, Juan Paulino, Marino Manzanillo, Dielavis Gómez, Sebastián Lora, Esperanza Valdez y Ramón Mercedes.

“Estamos desesperados con esta situación, ya que el cuatrerismo ha reaparecido con fuerza, afectando grandemente a los ganaderos y a familias que se dedican a la crianza de diversos animales para su sustento”, expresó de la Cruz Martínez.

Manifestó que da pena ver en los potreros la gran cantidad de reses descuartizadas, por lo que les hace un llamado a las autoridades policiales para que enfrenten esta situación que está llevando intranquilidad a los ganaderos.