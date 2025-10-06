Ganaderos están desesperados por robos de animales



El robo de ganado es una calamidad que causa desesperación a los pequeños y medianos ganaderos, que son los más afectados por estar expuestos a la vulnerabilidad, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero.

Rivero, asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, expresó que las autoridades de las regiones Este, Noroeste y de otras zonas del país han continuado reuniéndose con ganaderos en busca de reducir y eliminar esos robos.

Dijo que con la aplicación de la Ley 61-23, que sanciona el delito de abigeato (robo de ganado), se busca que se reduzcan al mínimo los robos de reses que empobrecen más a las familias que viven en el campo.

El presidente de Aproleche reafirmó su compromiso “de continuar luchando para aportar soluciones efectivas a una problemática que no solo representa pérdidas económicas, sino también una amenaza para la esperanza y el modo de vida de cientos de familias que tienen en la ganadería su sustento”.

Indicó que “hay interés porque la justicia trabaje de forma diversa, y nosotros, que somos los afectados, tenemos que ser parte de esto. Debemos poner el esfuerzo no solo en recuperar, sino también en colaborar hasta que se pueda llevar a la justicia a esas personas” que roban ganado, caballos y otros animales.

Precisó que “si los ganaderos afectados por los robos no colaboramos con la Policía y la justicia, querellándose contra los cuatreros y dándole seguimiento hasta que sean condenados y paguen en prisión por su delito de robar”.

Recordó que en algunos casos se logra el arresto de los cuatreros, pero éstos son liberados a los pocos días, alegando que no hubo querella contra los responsables de abigeato.

Rivero insistió en que debe haber mayor vigilancia en los puestos estratégicos de las carreteras, porque muchas veces los animales son transportados sin la debida documentación.

Consideró que se deben aplicar sanciones a quienes compran carne o animales robados.