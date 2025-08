Ganadores y perdedores del límite de cambios en MLB

Fue una fecha límite de intercambio de la MLB de 2025 increíblemente ocupada, con una variedad vertiginosa de acuerdos, con muchos equipos que salieron como ganadores y otros… No tanto.

En total, hubo 52 intercambios en las últimas 48 horas y 14 en la última media hora antes de la fecha límite. Cuando se calmó la situación, el panorama de la MLB cambió y muchas de las probabilidades de la Serie Mundial cambiaron.

Puede leer: Los traspasos más importantes de la Fecha límite de cambio de la MLB

La segunda mitad de la temporada ya está en marcha, pero veamos que equipos salieron ganando y cuáles dejaron mucho que desear:

San Diego Padres: Ganadores

Mason Miller

Los Padres tenían una clara necesidad en el jardín izquierdo, que se solucionó con la adquisición de Ramón Laureano. Tenían dudas en la primera base y el bateador designado, que se resolvieron con el canje por Ryan O’Hearn. Tenían problemas en la receptoría, y ficharon a Freddy Fermín. Preller quería más profundidad en la rotación, y contrató a J.P. Sears y Néstor Cortés.

Lo más importante es que los Padres, que ya contaban con el mejor bullpen de la MLB, querían añadir otro brazo de impacto y consiguieron al cerrador joven más electrizante del béisbol, Mason Miller. El costo fue enorme, pero de repente, una plantilla de los Padres deficiente y superficial parece capaz de volver a triunfar en octubre.

Marineros de Seattle: Ganadores

Eugenio Suárez

Los Marineros son increíblemente versátiles, aunque han carecido de bateadores en los últimos años, lo que prolongó sus problemas en los playoffs.

Cal Raleigh está en una racha histórica al bate para ayudar a la ofensiva, pero la decisión de reunirse con el toletero Eugenio Suárez puede levantar la ofensiva del equipo. Suárez ha conectado 36 jonrones y está empatado en el liderato de la MLB con 87 carreras impulsadas.

También se suma el toletero Josh Naylor, quien batea para .288 de promedio, con 12 jonrones.

También adquirieron al lanzador zurdo Caleb Ferguson de los Piratas, lo que fue un movimiento crucial y discreto para un equipo cuya lista de zurdos anteriormente consistía solamente de Gabe Speier.

Se puede argumentar que los Marineros fueron los principales ganadores de la fecha de cambios.

Mellizos de Minnesota: Perdedores

Carlos Correa

Los Mellizos se encargaron de vender una parte suficiente de su plantilla para deprimir la base de fanáticos.

En este punto, sin embargo, parece que la estrella Byron Buxton es el único jugador que queda en un roster que fue despojado del SS Carlos Correa, el LD Jhoan Durán, el LD Griffin Jax, el LHP Danny Coulombe, el OF Harrison Bader, el LD Brock Stewart, el UTIL Willi Castro, el LD Chris Paddack, el 1B Ty France, el LD Louie Varland y el LD Randy Dobnak.

Con un total de 10 juegadores del roster principal cambiados, Minnesota sigue pareciendo una franquicia sin rumbo, más centrada en ahorrar dinero que en ganar partidos.

Medias Rojas de Boston: Perdedores

Dustin May

La Liga Americana no fue una carrera armamentística tan intensa como la Liga Nacional, pero los Medias Rojas no lograron mantener el ritmo al adquirir únicamente a Dustin May y Steven Matz. May no ha sido efectivo en 2025 y no tiene mucho potencial a largo plazo, ya que su contrato vence después de la temporada.

Boston perdió la oportunidad de fichar a Merrill Kelly y no pudo conseguir a Sandy Alcántara de los Marlins, perdiendo así la oportunidad de ganarse la carrera por el comodín o incluso la del Este de la Liga Americana.

Esta fue una fecha límite tímida para un equipo de las Medias Rojas que estaba en el tercer lugar y que había comenzado a encontrar su forma después de un comienzo decepcionante.

Mets de Nueva York: Ganadores

Ryan Helsley

No fue un secreto para nadie que la mayor parte del bullpen de los Mets de Nueva York ha sido un problema toda la temporada, y que añadir relevistas sería una prioridad para ellos en la fecha límite.

Edwin Díaz ha sido la excepción a la regla, con una línea de pitcheo irreal de 33.0 entradas, 1 carrera limpia y 49 ponches desde el 23 de abril.

Los Mets salieron y adquirieron tres de los brazos de alquiler más notables del bloque son el lanzador derecho Ryan Helsley (de STL), el lanzador derecho Tyler Rogers (de SFG) y el lanzador izquierdo Gregory Soto (de BAL).

Obtener a Cedric Mullins mientras está caliente e insertarlo en una carrera de postemporada en una posición de gran necesidad fue otro gran logro del gerente David Stearns.

Yankees de Nueva York: Ganadores

Camilo Doval

Por un momento, parecía que los Yankees habían olvidado que necesitaban lanzadores, y solo incorporaron al tercera base Ryan McMahon, al jardinero Amed Rosario y al jardinero Austin Slater antes del jueves.

Pero básicamente reconstruyeron un bullpen completo bajo presión, incorporando a David Bednar, Jake Bird y Camilo Doval. Es extraño que no hayan fichado a otro abridor, pero a estas alturas pueden contar uno de los bullpens con la mayor cantidad de ganadores de la Liga Americana.

Manager Aaron Boone debería tener gran confianza en entregarle el juego a la nueva dupla de brazos de Camilo Doval y David Bednar, además de Luke Weaver y Devin Williams.

Filis de Filadelfia: Ganadores

La contienda por la División Este de la Liga Nacional entre los Mets y los Filis es una historia clave para el resto de la temporada.

Harrison Bader es una mejora importantes en los jardines, Bader está disfrutando de quizás de la mejor temporada de su carrera y se convierte casi indiscutiblemente en un jardinero valioso para Filadelfia.

Pero conseguir un verdadero cerrador como Jhoan Durán marca una gran diferencia.

Los Filis tienen la fórmula ganadora en octubre: bateadores que batean la pelota fuera del estadio, varios lanzadores abridores de primera línea y un relevista de élite.