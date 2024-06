García Fermín: educación superior de RD es de las mejores de Latinoamérica y el Caribe

Asegura que inversiones del gobierno han beneficiado de manera especial jóvenes

SALCEDO.- El Ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, aseguró en el día de hoy, que la educación superior que se lleva a cabo en el país, es una de las mejores de toda el área de Latinoamérica y El Caribe.

De acuerdo al funcionario, esto se ha debido a los cuantiosos recursos que en esta materia invierte el gobierno que preside el licenciado Luis Abinader, en donde los grandes beneficiados han sido los jóvenes de todo el territorio nacional.

En se sentido García Fermín explico, que como ministerio ha estado al tanto del avance que en esta materia presentan las universidades del país, las cuales han dado pasos trascendentales en la calidad de la formación de profesionales en todos los órdenes.

Precisó el Ministro, que tanto él de manera personal como el equipo técnico bajo su dependencia han trabajado cada una de las universidades para velar que estas cumplan con los criterios no solo del ministerio, sino de los estándares de calidad y de modernización que se requieren en estos tiempos.

“Todo esto se ha podido lograr gracias al trabajo que como ministerio hemos realizado, pero además, al esfuerzo que hace nuestro Presidente Luis Abinader para que los recursos, es decir, cada centavo que nos llegan, saberlo invertir en donde sea necesarios, por eso ustedes ven que en los convenios que hemos hecho para enviar nuestros estudiantes a estudiar post grados en diferentes partes del mundo, nuestros muchachos y muchachas vienen con mucho mas formación y obtienen siempre calificaciones no buena, sino excelente, y ahí están las estadísticas”, dijo García Fermín.

El Ministro de Educación Superior fue reiterativo en afirmar que el grado de modernización del sector que dentro del gobierno representa, ha trabajado de manera incansable para lograr colocar en el sitial en donde se encuentra el país, en uno de los lugares de este ramo más privilegiado de toda Latinoamérica y el Caribe.

“Ahora bien, esto no quiere decir que nos detenemos ahí, no, jamás, eso lo que nos indica a nosotros como Ministerio es, que debemos continuar redoblando nuestros esfuerzo como país, y como funcionario para que este país en materia de educación superior no solo sea uno de los mejores del área, sino el mejor, y para eso es que estamos trabajando”, dijo el Mescyt, doctor Franklin García Fermín.