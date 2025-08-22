García Fermín rechaza declaraciones de Leonel Fernández y defiende gestión del PRM

  • RAFAEL SANTOS
El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin García Fermín, rechazó categóricamente las recientes declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien atribuye a un supuesto uso indebido de recursos del Estado por parte de la organización política la situación actual del país.

El dirigente político y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo calificó estas afirmaciones como infundadas y ofensivas para la inteligencia del pueblo dominicano.

“Durante el pasado proceso electoral no hubo una sola denuncia seria, ni de la sociedad civil, ni de organismos internacionales, ni de observadores nacionales, ni siquiera de la propia oposición, que señalara al PRM en ese sentido. Pretender instalar ahora esa narrativa es una muestra clara de desesperación política”, expresó García Fermín.

Recordó que la República Dominicana vive un nuevo tiempo bajo la conducción del presidente Luis Abinader, quien ha hecho de la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos una práctica constante de su gobierno.

“Esa es, precisamente, una de las razones por las cuales el pueblo mantiene una confianza mayoritaria en el presidente Luis Abinader”, afirmó.

Leer más: Leonel Fernández dice gobierno ha condenado al pueblo a comer “cocote, molleja, pata y asadura”

García Fermín también señaló que la oposición luce perturbada ante el dinamismo del gobierno y el alcance de las grandes obras que se desarrollan en todo el país, en beneficio de todos los dominicanos, sin distingos de banderías políticas.

“El PRM y el gobierno seguirán enfocados en transformar la nación, mientras otros se quedan atrapados en discursos vacíos que no encuentran eco en la sociedad”, recordó el dirigente político.

En ese mismo contexto, García Fermín recordó que fue el propio Leonel Fernández en el 2012 quien habría señalado, en una actividad llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, que destinaría más de RD$40,000 millones para impulsar la candidatura del candidato de su partido.

Finalmente, García Fermín aseguró que el pueblo dominicano sabe distinguir entre quienes gobiernan con honestidad y compromiso, y quienes intentan desviar la atención con acusaciones sin fundamento.

Seguir leyendo: ¿La libra de pollo a RD$125? Ministro de Agricultura dice «eso no es verdad»

RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

