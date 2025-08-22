García Fermín rechaza declaraciones de Leonel Fernández y defiende gestión del PRM

El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin García Fermín, rechazó categóricamente las recientes declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien atribuye a un supuesto uso indebido de recursos del Estado por parte de la organización política la situación actual del país.

El dirigente político y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo calificó estas afirmaciones como infundadas y ofensivas para la inteligencia del pueblo dominicano.

“Durante el pasado proceso electoral no hubo una sola denuncia seria, ni de la sociedad civil, ni de organismos internacionales, ni de observadores nacionales, ni siquiera de la propia oposición, que señalara al PRM en ese sentido. Pretender instalar ahora esa narrativa es una muestra clara de desesperación política”, expresó García Fermín.

Recordó que la República Dominicana vive un nuevo tiempo bajo la conducción del presidente Luis Abinader, quien ha hecho de la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos una práctica constante de su gobierno.

“Esa es, precisamente, una de las razones por las cuales el pueblo mantiene una confianza mayoritaria en el presidente Luis Abinader”, afirmó.

García Fermín también señaló que la oposición luce perturbada ante el dinamismo del gobierno y el alcance de las grandes obras que se desarrollan en todo el país, en beneficio de todos los dominicanos, sin distingos de banderías políticas.

“El PRM y el gobierno seguirán enfocados en transformar la nación, mientras otros se quedan atrapados en discursos vacíos que no encuentran eco en la sociedad”, recordó el dirigente político.

En ese mismo contexto, García Fermín recordó que fue el propio Leonel Fernández en el 2012 quien habría señalado, en una actividad llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, que destinaría más de RD$40,000 millones para impulsar la candidatura del candidato de su partido.

Finalmente, García Fermín aseguró que el pueblo dominicano sabe distinguir entre quienes gobiernan con honestidad y compromiso, y quienes intentan desviar la atención con acusaciones sin fundamento.

