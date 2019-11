Gastronomic celebra junto a Puntacana Resort & Club una experiencia gastronómica con el chef Massimo Bottura

Luego de un exitoso 2019, Gastronomic cierra el año con broche de oro al unirse a la celebración del 50 aniversario del Grupo Puntacana, para presentar una experiencia gastronómica del más alto nivel protagonizada por Massimo Bottura, chef de Osteria Francescana, restaurante con 3 estrellas Michelin, ubicado en Módena (Italia), actualmente en la categoría Best of the Best.

Con el mensaje #WeLovePuntaCana, y fieles a su compromiso de convertir a la República Dominicana en un destino gastronómico, la plataforma invita al mundo a vivir la emoción de tres Special Dinners en Puntacana Resort & Club, a cargo de un icono gastronómico internacional, y a celebrar medio siglo de historia del proyecto que dio vida al destino turístico más importante del Caribe.

“Para nosotros es motivo de orgullo celebrar junto al Grupo Puntacana y su marca Puntacana Resort & Club su 50 aniversario de la mano de Massimo Bottura, y a través de esta experiencia continuar nuestra labor de proyectar a República Dominicana como un destino gastronómico. Estamos preparando un evento memorable en el mejor y más bello escenario, incorporaremos productos de nuestra isla a la experiencia y presentaremos a Punta Cana como un destino deliciosamente versátil”, afirmaron los ejecutivos de Gastronomic, y añadieron: “estamos invitando a los asistentes a compartir su experiencia usando #WeLovePuntaCana porque como plataforma apostamos a esta hermosa región de nuestro país y eso es lo que queremos decirle al mundo”.

Por su parte, los ejecutivos de Grupo Puntacana expresaron: “Desde hace 50 años, imaginamos un destino, y hoy, es la región turística más pujante del Caribe, convertida en una marca país que exhibe con orgullo el auge y la modernidad del turismo de la República Dominicana ante el mundo. Desde entonces, hemos sido promotores incansables de las bondades de nuestro destino y de nuestra gente. Es por esto que, en el marco de la celebración de nuestro 50 aniversario, nos unimos a la plataforma Gastronomic y a su compromiso de promover la República Dominicana como un destino gastronómico, y qué mejor escenario que Punta Cana”.

El evento se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre en el salón Cocoloba de La Cana Golf & Beach Club, a las 7:00 p.m., iniciando todos los días con un coctel previo a la cena de siete tiempos. Para más información y adquirir sus boletas, acceder a las redes sociales de Gastronomic en Instagram @gastronomicpopup o llamar a 809-563-4922 en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y fuera de horario de oficina 829-928-2858.

Sobre Gastronomic

Gastronomic es una plataforma gastronómica que se basa en las principales tendencias y experiencias gastronómicas. En junio de 2018, presentó con mucho éxito el pop up del restaurante El Cielo, del chef colombiano Juan Manuel Barrientos. Una experiencia que involucró todos los sentidos y que disfrutaron 600 personas durante tres días. En noviembre del mismo año presentó un Special Dinner con el reconocido chef Massimo Bottura, de la Osteria Francescana. Este 2019, la plataforma realizó un Special Dinner con el chef Virgilio Martínez, del restaurante Central (# 6 del mundo), de Perú; un Special Dinner con Jorge Vallejo, de Quintonil (# 11 del mundo), México, y un Special Dinner con Joan Roca, de El Celler de Can Roca (restaurante # 2 y chef # 1 del mundo). Gastronomic cierra el año presentando por primera vez en Punta Cana al icono gastronómico Massimo Bottura. La plataforma está conformada por las empresas Marketing Group Innova, News Group y Touchme Marketing.