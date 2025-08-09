GC anuncian su primer refuerzo

Junior Matrillé

Los Gigantes del Cibao anuncian la firma del lanzador norteamericano Scott Engler, quien se convierte en el primer jugador importado anunciado por la franquicia de cara a la próxima temporada.

Engler, es un pitcher derecho de 28 años con experiencia en las ligas menores con Texas y Minnesota, donde lanzó a nivel de Doble A y Triple A hasta el 2024.

Sus estadísticas en el 2025

Actualmente Engler se encuentra lanzando en la liga independiente (Atlantic League) con el equipo Lancaster Stormers donde tienen marca de 5-1 con efectividad de 2.11 en 40 partidos como relevista.

En su trabajo de 42.2 entradas ha permitido 30 imparables, 10 carreras limpias y 18 boletos, ponchando a 47 bateadores y manteniendo su WHIP en 1.13.

