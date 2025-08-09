GC anuncian su primer refuerzo

Los Gigantes del Cibao anuncian la firma del lanzador norteamericano Scott Engler, quien se convierte en el primer jugador importado anunciado por la franquicia de cara a la próxima temporada.

Engler, es un pitcher derecho de 28 años con experiencia en las ligas menores con Texas y Minnesota, donde lanzó a nivel de Doble A y Triple A hasta el 2024.

Sus estadísticas en el 2025

Actualmente Engler se encuentra lanzando en la liga independiente (Atlantic League) con el equipo Lancaster Stormers donde tienen marca de 5-1 con efectividad de 2.11 en 40 partidos como relevista.

En su trabajo de 42.2 entradas ha permitido 30 imparables, 10 carreras limpias y 18 boletos, ponchando a 47 bateadores y manteniendo su WHIP en 1.13.

Los abucheos a Juan Soto no son correctos

Aunque el pelotero dominicano no exhibe un alto promedio de bateo, no hay justificación para que algunos fanáticos de los Mets lo traten mal, con abucheos e insultos, eso no es correcto.

Soto, quien es dueño del mejor contrato del béisbol de las Grandes Ligas, encabeza a su equipo en cuadrangulares con 26 y con 64 carreras remolcadas se mantiene empatados en el segundo puesto con Francisco Lindor, sólo detrás de las 91 de Pete Alonso, lo que significa que el hombre no ha estado tan mal como para recibir ese trato.

LNB cierra por todo lo alto

Con éxitos, sin problemas y con un merecido campeón terminó el miércoles la Liga Nacional de Baloncesto RD en la versión 2025, que para muchos fue la más competitiva de la historia de este evento.