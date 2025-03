El senador Ramón Rogelio Genao reveló este jueves que el Congreso se encamina a aprobar el Código Penal sin la despenalización del aborto en las tres causales.

“En República Dominicana no puede haber, mientras prevalezca esta Constitución, aborto electivo. No puede haber eutanasia. No puede haber pena de muerte. No puede haber nada que contravenga la Constitución”, explicó.

Dijo además que una de las principales razones por la que el Código Penal no ha sido aprobado es por la presión que Estados Unidos ha ejercido con respecto al tema del aborto.

Rogelio Genao

Genao argumentó que mientras prevalesca el actual Código no se contempla que el aborto electivo sea aprobado, tomando en cuenta que la Constitución defiende el derecho a la vida.

“Porque es constitucional, el artículo 37 define el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, entonces no se puede contemplar de ninguna manera en ninguna legislación subalterna, o sea código, o sea ley o sea cualquier otro tipo de disposición algo que contravenga la Constitución de la República, en la República Dominicana no puede haber, mientras prevalesca esta Constitución, aborto electivo, es por decisión de una persona, yo quiero abortar, no puede haber eustanacia, no puede haber pena de muerte, pero eso no es lo que ha detenido el Código, principalmente eran las presiones de EE.UU. con ese tema”, indicó.

Adelantó que se van a revisar el cúmulo de penas, donde llegará hasta un máximo de 60 años de prisión y el endurecimiento de las sanciones para reincidentes.