Generadora restablece operación de la unidad 2 de Punta Catalina

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (Egepc) informó ayer que la Unidad 2 de la central, con una capacidad de 360 megavatios, volvió a integrarse al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), a las 5:30 de la madrugada de ayer domingo.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, el personal técnico laboró de manera ininterrumpida, 24 horas al día, desde el pasado martes hasta ayer, con el propósito de restablecer la unidad en el menor tiempo posible.

Informó que en la jornada participaron 50 colaboradores, junto al apoyo de la empresa representante del fabricante de la caldera, Babcock & Wilcox (B&W). Espera que a partir de la fecha, el sistema eléctrico nacional experimente mejoría.

Presidente supervisa

Ante las quejas registradas en los últimos días en diferentes puntos del país, debido a los apagones, el presidente Luis Abinader visitó el sábado las instalaciones de la generadora, en la provincia Peravia, donde pudo constatar los trabajos de reparación de la caldera.

“Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, manifestó el jefe de Estado al concluir un recorrido por la sala de control. El gobernante dijo que para los próximos seis meses entrarán al sistema unos 600 megas de manera gradual. El mandatario pidió excusas a la población por la situación, al tiempo de reconocer las dificultades que ocasionan los apagones. De su lado, Celso Marranzini, administrador general de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (Egepc), junto con el equipo técnico, explicó detalles sobre los trabajos realizados. En la visita estuvo presente también el ministro de Energía y Minas, Joel Santos

Echavarría, quien informó que en octubre próximo entrarán en servicio las plantas Energas 4, con 130 megavatios y la expansión de SIBA, con 68 megavatios adicionales, a fin de seguir mejorando el servicio.