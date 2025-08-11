Nueva York. El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), que cubren las ambulancias del 911, general® Juan Manuel Méndez, declaró en esta ciudad que siempre le pide a Dios humildad, entrega y sacrificio para seguir dirigiendo estas instituciones que el presidente Luis Abinader ha puesto bajo sus responsabilidades.

«Agradezco al presidente por la distinción, 20 años al frente del COE, catalogado por el Comando Sur de los Estados Unidos como uno de los mejores de la región y naturalmente un equipo de trabajo al cual yo debo de agradecerle porque el trabajo no se hace solo», especificó.

El general Méndez fue entrevistado por este reportero cuando ambos compartían la gala auspiciada por el «Desfile», él como padrino y el autor de esta crónica como «embajador homenajeado».

«Es una distinción que nos honra no solamente a mi persona, también a mi familia y a todo el componente de hombres y mujeres que trabajan conmigo al frente del centro de operaciones», declaró, al ser preguntado.

Al ser seleccionado como padrino del 43º aniversario del «Desfile» que se celebrara este domingo a lo largo de la avenida Sexta ante un millón de dominicanos, el general precisó «agradecerle a Dios por la distinción, a todos los dominicanos de la diáspora y naturalmente los nacionales que siempre me han dado apoyo y cariño».

«Es un alto honor, un gran compromiso como dominicano el hecho de que me hayan seleccionado como padrino», añadió.

Al preguntarle ¿qué mensaje envía a sus conciudadanos residentes en NYC?, contestó:

«Que la RD es un país de oportunidades, que sigan naturalmente confiando en los dominicanos que estamos allá y el presidente Abinader ha hecho lo humanamente posible para hacer un buen gobierno».

«Que se le cumplan con todas esas promesas que se le ha hecho a los dominicanos ausentes, como son viviendas, seguro de salud, muchísimas conquistas que merecen los dominicanos que residen en USA y otras partes del mundo, sobre todo en NY».

«Para que vuelvan otra vez a su patria y gocen de todas las riquezas que tenemos los dominicanos, como en nuestro ambiente, playas, sol, ríos, montañas y bendiciendo siempre a los dominicanos donde quiera que se encuentren», puntualizó.

La presencia de Méndez en el evento llamó las atención de múltiples quisqueyanos asistente a la actividad (unos mil), solicitándole una foto, un saludo, una breve conversación, respondiendo con humildad a dichos requerimientos. Este reporte fue testigo.