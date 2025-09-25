George Alexander Nader presenta en París a Miches como modelo de desarrollo turístico sostenible

El empresario y vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches, Promiches, George Alexander Nader, presentó en la Feria Internacional de Turismo “Top Resa 2025” celebrada en París, la visión estratégica que está consolidando a Miches como el nuevo gran destino turístico y de lujo consciente en la República Dominicana, donde confluyen el desarrollo sostenible y regenerativo del territorio, con la innovación social.
 
En su intervención, Nader destacó que Miches es “un sueño colectivo convertido en realidad”, ya que el destino combina la riqueza natural -playas, montañas, lagunas y biodiversidad única- con un modelo de desarrollo que apuesta por un legado de largo plazo para el país.

Promiches, la asociación de desarrolladores y hoteleros de la región trabaja con el gobierno y la comunidad en un modelo de alianza, con la meta de impulsar la inversión en infraestructura esencial por parte del Estado, mientras que los empresarios invierten en proyectos que generan empleo y desarrollo.
 
Desde 2021, cuando se firmó el Acuerdo Público-Privado para el Desarrollo Turístico de Miches entre ambos sectores, se han comprometido más de 1,000 millones de dólares en proyectos turísticos, con seis hoteles en operación y uno más en construcción, sumando alrededor de 3,000 habitaciones. Al mismo tiempo, el sector público ha acompañado este proceso con obras de infraestructura clave, como la carretera Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar, el acueducto Miches–Zona Hotelera, accesos a playas, seguridad turística, entre otros.
 
“En Miches, la sostenibilidad es una práctica diaria”, afirmó Nader al referirse al Plan de Gestión y Conservación de Playa Esmeralda, que integra esfuerzos público-privados y comunitarios, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. Este plan contempla áreas clave como la protección de arrecifes y praderas marinas, tortugas marinas y ballenas jorobadas, gestión de residuos sólidos e inclusión socioeconómica de comunidades.
 
Entre las iniciativas más emblemáticas, Nader resaltó el programa Protortuga, que protege más de 50 km de playas y especies en peligro como el tinglar, el carey y la tortuga verde. Con este modelo, Miches se consolida como un destino que ofrece lujo consciente y experiencias auténticas, asegurando además beneficios tangibles para las comunidades locales y el cuidado del entorno natural.

