George Clooney rompió el silencio tras la victoria de Trump: “Esto es democracia y así es como funciona”

George Clooney, actor y prominente partidario del Partido Demócrata, abordó la reciente victoria electoral de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca. Durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert el martes 18 de febrero, el actor de La gran estafa adoptó una postura serena y pragmática frente a la derrota de su candidata, la ex vicepresidenta Kamala Harris.

Clooney (63) quien ha sido un firme simpatizante del Partido Demócrata, utilizó su conversación con Colbert para reflexionar sobre la política actual.

“Yo fui criado como demócrata en Kentucky, así que puedes imaginarte lo divertido que ha sido mi vida”, dijo con un toque de ironía. “He perdido muchas elecciones. La primera vez que voté fue en 1980, así que fui un tipo de Carter, y Reagan ganó. Luego perdí contra algunos Bush, gané con algunos Clinton y Obama y luego volvió a tocarme perder. Y, bueno, esto es democracia y así es como funciona”.

Cuando Colbert lo presionó sobre su reacción específica ante la derrota de Harris frente a Trump, Clooney recurrió al humor.

“¿Qué se supone que haga? ¿Asaltar el maldito Capitolio?”, cuestionó en referencia a los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Trump irrumpieron en el Congreso para intentar revertir su derrota en 2020.

“No funcionó. Eso es lo que pasa. Es parte de la democracia. Hay gente que está de acuerdo y gente que no, y la mayoría de nosotros seguimos bien los unos con los otros. Vamos a superar esto”, agregó.

Usando como ejemplo a su hijo Alexander, de siete años, quien juega ajedrez con niños mayores, Clooney explicó que le enseña a aceptar la derrota con dignidad: “Le digo, ‘Escucha, das la mano y dices: Buen juego, te atraparé la próxima vez’”

Clooney y su papel clave en la salida de Biden

La influencia de Clooney en la política estadounidense se hizo sentir meses antes de los comicios. En julio de 2024, el actor publicó un vehemente artículo de opinión en The New York Times, donde pidió al entonces presidente Joe Biden que se retirara de la contienda.

“No vamos a ganar en noviembre con él”, escribió Clooney, con el argumento de que Biden ya no tenía la energía necesaria para derrotar a Trump.

La pieza de opinión generó un fuerte debate dentro del Partido Demócrata y contribuyó a que Biden finalmente renunciara a la candidatura en julio, y respaldara a Kamala Harris en su lugar.

En una entrevista posterior con Jimmy Kimmel Live!, el presentador le dijo a Clooney que su artículo había tenido “un impacto enorme” en la elección. Clooney respondió con escepticismo: “No sé si eso es cierto”.

El mensaje a Trump

A pesar de haber sido un crítico acérrimo del magnate y político, Clooney sorprendió al enviarle un mensaje conciliador al actual presidente de los Estados Unidos.

Bajo la lógica de haber procesado la derrota con hidalguía, Clooney agregó: “Bien. Bien por ti. Adelante. Espero que te vaya bien, porque nuestro país lo necesita. Y nos encontraremos en tres años y medio y veremos qué sucede”.

Aparte de la política, Clooney también se encuentra inmerso en un nuevo desafío artístico: su debut en Broadway con Good Night, and Good Luck, una adaptación de su propia película de 2005 sobre el periodista Edward R. Murrow y su lucha contra el senador Joseph McCarthy.

La obra, que se estrenará en el Winter Garden Theatre en abril, explora la importancia del periodismo como contrapeso. “El poder odia al cuarto poder”, dijo Clooney en su conversación con Colbert, refiriéndose a la prensa. “Siempre ha sido así”.