La dura crítica de Geraldo Rosario al Gobierno dominicano

La dura crítica de Geraldo Rosario al Gobierno dominicano

Nueva York. El coordinador general del proyecto «300 con Leonel» en esta ciudad, Geraldo Rosario, catálogo de ineficiente e incapaz la administración gubernamental del partido de gobierno respecto a los dominicanos residentes en el exterior.

Añade que a razón de todas las calamidades que sufren nuestros connacionales ante la francachela e indiferencia de quienes están llamados a servirle a la gente, no lo hacen verdaderamente.

Rosario dijo además que «los representantes que hemos tenido de parte del partido de gobierno (cónsules y legisladores) han venido hacerse los graciosos, algunos recibiendo decenas de reconocimientos inorgánicos solo para fotos de periódicos, percepción y marketing, mientras dan la espalda a los problemas de la diáspora.

«La diáspora está sin respaldo y sin representación, usted busca una traducción profesional en la calle y le cuesta 15 dólares, mientras que en nuestro consulado cuesta $85.00 un verdadero absurdo».

Lee más: Dominicanos residentes en el exterior

Hijos de dominicanos que le corresponde la nacionalidad no lo hacen porque para hacerlo hay que gastar mucho dinero, debiendo ese costo asumirlo el gobierno para que todo el que tenga derecho de ser dominicano «lo sea de hecho y derecho».

Rosario manifestó que se están haciendo los arreglos y coordinaciones para realizar encuentros ciudadanos para recoger las necesidades de esta comunidad, donde emanarán propuestas y posibles soluciones para la agenda dominicana, ya que el PRM no tiene un plan de trabajo para los dominicanos del exterior, «ellos solo son parte de un circo mediático».

Dio crédito a lo dicho recientemente por el doctor Leonel Fernández de que «el PRM ha hundido el país en la delincuencia y ahora se está desmoronando, las quejas de nuestros familiares de RD son infinitas porque el partido de gobierno tiene el país manga por hombro».

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

La dura crítica de Geraldo Rosario al Gobierno dominicano
La dura crítica de Geraldo Rosario al Gobierno dominicano
24 octubre, 2025
Exdiputado denuncia abandono Gobierno
Exdiputado denuncia abandono Gobierno
24 octubre, 2025
En vivo: todos los detalles de la reunión de emergencia que encabeza Luis Abinader por tormenta Melissa
En vivo: todos los detalles de la reunión de emergencia que encabeza Luis Abinader por tormenta Melissa
23 octubre, 2025
Asambleísta George Álvarez entrega $3 millones dólares para viviendas en El Bronx
Asambleísta George Álvarez entrega $3 millones dólares para viviendas en El Bronx
22 octubre, 2025
Conozca todos los detalles sobre las suspensiones por la tormenta Melissa
Conozca todos los detalles sobre las suspensiones por la tormenta Melissa
21 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

País que gana la década que región podría perder

País que gana la década que región podría perder

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

La historia que se repite con cada tormenta

La historia que se repite con cada tormenta

Tormenta pausa agenda cultural en RD

Tormenta pausa agenda cultural en RD

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo