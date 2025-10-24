Nueva York. El coordinador general del proyecto «300 con Leonel» en esta ciudad, Geraldo Rosario, catálogo de ineficiente e incapaz la administración gubernamental del partido de gobierno respecto a los dominicanos residentes en el exterior.

Añade que a razón de todas las calamidades que sufren nuestros connacionales ante la francachela e indiferencia de quienes están llamados a servirle a la gente, no lo hacen verdaderamente.

Rosario dijo además que «los representantes que hemos tenido de parte del partido de gobierno (cónsules y legisladores) han venido hacerse los graciosos, algunos recibiendo decenas de reconocimientos inorgánicos solo para fotos de periódicos, percepción y marketing, mientras dan la espalda a los problemas de la diáspora.

«La diáspora está sin respaldo y sin representación, usted busca una traducción profesional en la calle y le cuesta 15 dólares, mientras que en nuestro consulado cuesta $85.00 un verdadero absurdo».

Hijos de dominicanos que le corresponde la nacionalidad no lo hacen porque para hacerlo hay que gastar mucho dinero, debiendo ese costo asumirlo el gobierno para que todo el que tenga derecho de ser dominicano «lo sea de hecho y derecho».

Rosario manifestó que se están haciendo los arreglos y coordinaciones para realizar encuentros ciudadanos para recoger las necesidades de esta comunidad, donde emanarán propuestas y posibles soluciones para la agenda dominicana, ya que el PRM no tiene un plan de trabajo para los dominicanos del exterior, «ellos solo son parte de un circo mediático».

Dio crédito a lo dicho recientemente por el doctor Leonel Fernández de que «el PRM ha hundido el país en la delincuencia y ahora se está desmoronando, las quejas de nuestros familiares de RD son infinitas porque el partido de gobierno tiene el país manga por hombro».