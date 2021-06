Germán: “Ninguna sentencia se puede justificar por presión”

La procuradora Miriam Germán Brito tiene una larga trayectoria en el sistema judicial

Los más de 40 años que tuvo sirviendo como juez, le dan facultad a la hoy procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, para ser categórica al afirmar que ninguna sentencia se puede justificar por presión, y que tampoco el presidente de la República le ha dado a ella ninguna instrucción.

Dijo que la única presión que ha sentido es de personas que, utilizando el nombre del mandatario, “como el comodín del juego aquél que sirve para todo”, van a su despacho a solicitar asuntos administrativos y que no están en la ley.

“Ninguna sentencia se puede justificar por presión; el que tiene este oficio no puede administrar justicia para las gradas porque éste no es un juego de pelota”, respondió la procuradora cuando se le preguntó si sentía algún tipo de presión porque entiende que debe satisfacer a sectores que la promovieron para el cargo; o si alguna autoridad lo había hecho respecto de los casos de corrupción que trabajan.

Para ganar casos. Dijo que para obtener ganancia de causa en un juicio solo hay que ser cuidadoso al armar el expediente y hacer el proceso investigativo con los requerimientos necesarios, “no con suposiciones”, porque hay principios fundamentales como el que dice que una persona se presume inocente hasta tanto no haya una sentencia condenatoria.

Indicó que por eso siempre procura que los expedientes que se instrumentan en la PGR tengan lo necesario para justificar una decisión en favor del Ministerio Público de parte de los jueces.

“Cuando yo era juez siempre dije, y lo reitero ahora que soy procuradora porque la ley es la ley donde quiera, que el Ministerio Público tiene una teoría del caso, pero que la teoría del caso del Ministerio Público no es palabra de Dios; que esa teoría del caso tú tienes que probarla con una prueba regularmente administrada. No se puede esperar condena porque sí; porque no estamos en los tiempos de ¿a quién tú quieres, a Jesús o a Barrabás? :No estamos en esos tiempos”, sostuvo Germán Brito en estrevista para HOY.

Los vivos.

Entre los casos de personas que han pretendido meterle “presión” utilizando el nombre del Jefe del Estado para obtener algún beneficio administrativo no judicial, la titular del Ministerio Público citó como ejemplo el de una ONGs cuya labor dijo, “puede ser muy buena para la población envejeciente” pero se sale del marco de la ley.

Explicó esa fundación, la cual no identificó por su nombre, tenía asignados tres inmuebles incautados y luego de una depuración que se hizo a su llegada a la PGR se detectó que dos los tenía alquilados, y gestionaba, a nombre del presidente que todo se quedara igual.

“Y no puede ser que tú tengas uno para las necesidades de tu asociación, y que los otros dos los esté alquilando quizá como una manera de agenciarse recursos económicos con qué sostener sus labores, pero no fue para eso que se le facilitaron” dijo la magistrada Germán Brito.

No es cigüa de este tiempo. Afirmó que ella se da cuenta cuando una de esas personas que utilizan el nombre del presidente miente, “porque, ¿cómo si un presidente nunca me ha dado a mí una instrucción de ninguna forma, me la va a mandar a decir con alguien que viene aquí a pretender algo? Brito dijo que ante esas circunstancias ella simplemente escucha a la persona. “Veo si lo que pretende procede y si a nosotros nos es posible ese asunto porque a veces piden cosas que no están previstas en la ley, y procedo como me corresponde”.

