Gigantes dejan libre a 14 jugadores

Los Gigantes del Cibao dejaron en libertad este viernes a 14 jugadores con la intención de hacer espacio en su roster de cara al próximo sorteo de novatos el día 10 de septiembre de 2025.

Entre los jugadores dejados libres se encuentran Roldani Baldwin, Alex de Jesús, Gleider Figuereo, Viandel Peña y Ángel de Jesús.

También quedaron en libertad Rafael González, Jorge Juan, Abel Mercedes, Emmanuel Terrero, Ernesto Mercedes, Carlos Reyes y Kervin Pichardo.

José Reyes presentado por todo lo alto

Con la presencia del presidente de la franquicia, Lic. Alfredo Acebal Rizek y parte de los ejecutivos del equipo, los Gigantes del Cibao presentaron oficialmente a José Reyes en una actividad a casa llena realizada en un restaurante de San Francisco de Macorís.

José, jugó cuatro temporadas en LIDOM, todas con los Gigantes del Cibao entre el 2001 y 2004, dejando una marca importante en la fanaticada del equipo, que hoy todavía se encuentra cosechando frutos.

Será un embajador con el equipo y tendrá varias funciones dentro del camerino y fuera como figura.

Se repara el Julián Javier

Como parte del plan estratégico, los Gigantes del Cibao se encuentran trabajando en la reparación y mejoramiento de su estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís.