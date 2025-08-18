Gigantes del Cibao anuncian al lanzador derecho Daniel Mengden

El lanzador derecho Daniel Mengden se convirtió en el segundo jugador importado en ser anunciado por los Gigantes del Cibao de cara a la próxima campaña programada para iniciar el 15 de octubre en la República Dominicana.

Mengden, es un veterano lanzador derecho de 32 años, que cuenta con seis temporadas de experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas desde el 2016 al 2020 con los Atléticos de Oakland y en el 2022 con los Reales de Kansas.

La firma del segundo refuerzo de los Gigantes fue anunciada por el presidente de operaciones, Lic. Alfredo Acebal Rizek, quien destacó la experiencia y capacidad del pitcher derecho.

“Daniel es un gran lanzador, mucha experiencia en diferentes niveles del mundo, incluyendo las Mayores, China y México, estamos convencidos de que puede de gran ayuda para nosotros en la temporada próxima” Expresó el ejecutivo

“Estamos trabajando sin parar desde que terminó la pasada temporada, enfocados en la conformación de un buen equipo que nos permita competir al más alto nivel en la próxima campaña” Expresó el Sr. Acebal Rizek

Su experiencia

Daniel Mengden, nacido en Houston, Texas, fue miembro de los Oakland Athletics desde el 2016 hasta el 2020 y brevemente con Kansas City en el 2022, donde acumuló más de 300 entradas lanzadas, registrando 17 victorias y más de 230 ponches en su paso por las Grandes Ligas.

Mengden ha llevado su talento a Asia lanzando en la KBO de Corea del Sur, en la CPBL de Taiwán y más reciente en la liga de verano de México.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Digo