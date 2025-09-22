Gigantes del Cibao inician sus entrenamientos con 45 jugadores

Los Gigantes del Cibao dieron inicio hoy a sus entrenamientos con un total de 45 jugadores convocados, distribuidos en 15 jugadores de posición y 30 lanzadores, incluyendo varios invitados. El dirigente José Leger encabezó los trabajos desde el primer día, marcando el tono de compromiso y enfoque para la venidera temporada.

Yisell Infante con las palabras de bienvenida

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la administradora del equipo, Yisell Infante, quien destacó la organización del campamento.

“Arrancamos con energía y una excelente asistencia, en nombre de nuestro presidente Alfredo Acebal Rizek, les ofrecemos la más cordial bienvenida, nuestra meta es brindar todas las condiciones para que el cuerpo técnico y los jugadores trabajen al máximo desde hoy”, aseguró.

Palabras del Gerente

El Gerente de Operaciones, Jaylon Pimentel, expresó su satisfacción por la masiva presencia en la jornada inaugural.

“Ver a tantos jugadores reportarse temprano habla del nivel de compromiso del grupo y de lo que aspiramos como organización”, enfatizó Pimentel.

Dirigente José Leger encabezó los trabajos

El dirigente José Leger agradeció especialmente el compromiso mostrado por los jugadores veteranos que sirven de ejemplo para los más jóvenes. También motivó a los invitados presentes a dar el máximo esfuerzo con el fin de ganarse una posición dentro del equipo. Finalmente, dirigió un mensaje de unión a todos los convocados.

“El objetivo es claro: trabajar fuerte desde ahora y mantenernos enfocados en conquistar el campeonato para nuestra fanaticada”, expresó el dirigente.

Jugadores de posición presentes (15)

Juan Francisco, Derlin Figueroa, Hanser Alberto, Geraldi Díaz, José King, Allan Cerda, Deivi Grullón, Deivy Muñoz, Miguel Hiraldo, Moisés Sierra, Imanol Vargas, Víctor Acosta, Eduardo de Oleo, Starling García y Kelvin Gutiérrez.

Cantidad de lanzadores (30)

Juan Minaya, Hansel Robles, Yohanse Morel, Carlo Reyes, Deivy Méndez, Miguel Guerrero, Héctor García, Jawilme Ramírez, Jeffrey Colón, Tyrone Yulie, Wellington Díaz, Juan Mejía, Jojanse Torres, Reymin Guduan, Jordany Ventura, Edgar García, Joel Cesar, Clevari Tejeda, Joseylin González, Juan Arnaud, Benony Robles, Alberto Pacheco, Oliver García, Emilio Vargas, Cristopher Molina, Gerson Bautista, Carlos Diaz, Edinson Batista, Franck De La Rosa y Wander Guante

Los entrenamientos continuarán mañana a las 9:00 a. m. en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.