Gigantes del Cibao reciben integración de siete jugadores a sus prácticas  

Los Gigantes del Cibao anunciaron la integración de siete importantes jugadores a sus prácticas oficiales, fortaleciendo la preparación de cara a la próxima temporada de LIDOM.

Se unieron a los entrenamientos: Diego Hernández, Carlos Peguero, Marco Hernández, Jorge Bonifacio, Jefferson Rojas, Carlos Jorge y Raylin Heredia, todos con destacada trayectoria y proyección dentro del béisbol profesional.

Los jugadores

Carlos Jorge, prospecto de los Rojos de Cincinnati, fue el primer pick del Sorteo de Novatos 2023.

Jefferson Rojas, campocorto de apenas 20 años, viene de jugar en Doble A con los Cachorros de Chicago, proyectándose como uno de los jóvenes talentos.

Carlos Peguero, veterano bateador zurdo, suma 48 cuadrangulares en LIDOM, 45 de ellos con la camiseta de los Gigantes, consolidándose como uno de los cañoneros históricos de la franquicia.

Jorge Bonifacio, de 32 años, afronta su segunda campaña con los Gigantes, tras más de una década defendiendo los colores del Licey en el béisbol invernal.

Diego Hernández, quien debutó con el club en la temporada 2023 después de llegar vía cambio desde los Toros del Este, regresa para aportar su versatilidad.

Marco Hernández, infielder de 33 años, debutó con los Gigantes la pasada campaña tras cinco temporadas en LIDOM con Licey y Toros. Llega de tener una gran actuación en la liga mexicana.

Raylin Heredia, jardinero de 21 años, jugó en Clase A+ con la organización de los Filis en 2025, destacándose como un outfielder de gran proyección.

Compromiso con la temporada

Con estas integraciones, los Gigantes siguen recibiendo piezas clave que fortalecen el plantel, reafirmando su compromiso con la conformación de un equipo competitivo para buscar la corona en la próxima temporada.