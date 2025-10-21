Gigantes del Cibao reconocen al Centro de Rehabilitación San Francisco

El equipo de béisbol profesional Gigantes del Cibao reconoció al Centro de Rehabilitación San Francisco por su labor solidaria y compromiso con la comunidad, con la entrega de una placa conmemorativa y un aporte económico de RD$100,000.

El reconocimiento fue otorgado por los ejecutivos del equipo Alfredo Acebal Rizek, presidente, Yissel Infante, administradora, y Yerileidy Reyes Muñoz, madrina del conjunto, en un acto realizado el sábado 18 de octubre de 2025 en el Estadio Julián Javier, previo al inicio del partido correspondiente.

Por el Centro de Rehabilitación San Francisco de Macorís recibieron la distinción Yosely Luis, administradora y Geliz Polanco, integrante del Comité Gestor del futuro Consejo de Gestión del centro.

WhatsApp Image 2025 10 21 at 5.39.05 PM

Durante el acto, se resaltó la trayectoria del centro de salud, que forma parte de la red de 35 filiales de Rehabilitación, fundada hace 62 años por doña Mary Pérez Marranzini, como pionero en medicina física y rehabilitación en la región nordeste del país.

Como parte de la ceremonia, la paciente Yeimin Ramos Hernández realizó el lanzamiento de la primera bola de la temporada, que fue recibida por el jugador Hansel Alberto.

La iniciativa fue gestionada por Rafael Almánzar, gerente de Mercadeo, y Junior Matrillé, relacionista del equipo y Antes del lanzamiento, se proyectó en pantalla la historia de la joven Ramos Hernández, destacando su proceso de rehabilitación y recuperación de su movilidad en el centro.

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

