Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas anuncian la Serie del Cibao en Nueva York

  • Hoy
Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas anuncian la Serie del Cibao en Nueva York

En una concurrida rueda de prensa celebrada este jueves en el estadio Citi Field de la ciudad de Nueva York, se dieron a conocer los detalles de la esperada Serie del Cibao, que enfrentará a los equipos dominicanos Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas en una serie de tres partidos correspondientes al calendario oficial de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

La serie se disputará del 7 al 9 de noviembre en el propio Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York. El calendario de juegos será el siguiente:

  • Viernes 7 de noviembre – 7:00 p.m.
  • Sábado 8 de noviembre – 4:00 p.m.
  • Domingo 9 de noviembre – 4:00 p.m.

El lic. Vitelio Mejía Ortiz, presidente de LIDOM, encabezó la actividad y exhortó a la amplia comunidad de dominicanos residentes en los Estados Unidos a respaldar este evento histórico:

“Esta es una oportunidad única para que los fanáticos disfruten de nuestro béisbol de invierno en un escenario de Grandes Ligas. Invitamos a todos a llenar el estadio y vivir la pasión de la Serie del Cibao en Nueva York”.

En representación de los Gigantes del Cibao asistió el Lic. Rafael Almánzar, Gerente de Mercadeo y asistente especial de la presidencia, quien expresó:

“Para nuestra franquicia, esta serie tiene un valor especial porque nos acerca a nuestra gente en el exterior. Sabemos la responsabilidad que conlleva representar a la República Dominicana en un escenario como Citi Field, y la asumimos con total compromiso para brindarle a los fanáticos un espectáculo digno de nuestra liga”.

Por las Águilas Cibaeñas estuvo presente su presidente, el empresario Víctor García Sued, quien también destacó la relevancia de llevar este clásico cibaeño a Nueva York.

La conferencia de prensa contó con la presencia de destacadas figuras como los ex jugadores de Grandes Ligas David Ortiz y Bartolo Colón, el cónsul dominicano en Nueva York Jesús Vásquez, y el congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat, quienes expresaron su entusiasmo y respaldo a esta iniciativa sin precedentes.

Durante la actividad, David Ortiz solicitó de manera especial que la Serie del Cibao en Nueva York sea dedicada a las memorias de Octavio Dotel y Rubby Pérez, resaltando el legado y el aporte de estas figuras dominicanas en el béisbol y la cultura del país.

Con la celebración de esta serie, LIDOM reafirma su compromiso de seguir expandiendo las fronteras del béisbol dominicano y de fortalecer el vínculo con la diáspora, que siempre ha sido un motor de apoyo para la pelota invernal.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas anuncian la Serie del Cibao en Nueva York
Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas anuncian la Serie del Cibao en Nueva York
25 septiembre, 2025
Águilas Cibaeñas adquieren al lanzador zurdo Bryan Magdaleno
Águilas Cibaeñas adquieren al lanzador zurdo Bryan Magdaleno
23 septiembre, 2025
Siguen los intensos movimientos en la pelota invernal 2025  
Siguen los intensos movimientos en la pelota invernal 2025  
23 septiembre, 2025
Gigantes del Cibao inician sus entrenamientos con 45 jugadores
Gigantes del Cibao inician sus entrenamientos con 45 jugadores
22 septiembre, 2025
Pelota invernal: Conozca a Miluxi López, madrina de las Águilas Cibaeñas para la temporada 2025-2026
Pelota invernal: Conozca a Miluxi López, madrina de las Águilas Cibaeñas para la temporada 2025-2026
17 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inteligencia emocional de Juan Soto

Inteligencia emocional de Juan Soto

A menor democracia mayor corrupción

A menor democracia mayor corrupción

Enseñen dicción en las escuelas

Enseñen dicción en las escuelas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo