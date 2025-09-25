Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas anuncian la Serie del Cibao en Nueva York

En una concurrida rueda de prensa celebrada este jueves en el estadio Citi Field de la ciudad de Nueva York, se dieron a conocer los detalles de la esperada Serie del Cibao, que enfrentará a los equipos dominicanos Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas en una serie de tres partidos correspondientes al calendario oficial de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

La serie se disputará del 7 al 9 de noviembre en el propio Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York. El calendario de juegos será el siguiente:

Viernes 7 de noviembre – 7:00 p.m.

Sábado 8 de noviembre – 4:00 p.m.

Domingo 9 de noviembre – 4:00 p.m.

El lic. Vitelio Mejía Ortiz, presidente de LIDOM, encabezó la actividad y exhortó a la amplia comunidad de dominicanos residentes en los Estados Unidos a respaldar este evento histórico:

“Esta es una oportunidad única para que los fanáticos disfruten de nuestro béisbol de invierno en un escenario de Grandes Ligas. Invitamos a todos a llenar el estadio y vivir la pasión de la Serie del Cibao en Nueva York”.

En representación de los Gigantes del Cibao asistió el Lic. Rafael Almánzar, Gerente de Mercadeo y asistente especial de la presidencia, quien expresó:

“Para nuestra franquicia, esta serie tiene un valor especial porque nos acerca a nuestra gente en el exterior. Sabemos la responsabilidad que conlleva representar a la República Dominicana en un escenario como Citi Field, y la asumimos con total compromiso para brindarle a los fanáticos un espectáculo digno de nuestra liga”.

Por las Águilas Cibaeñas estuvo presente su presidente, el empresario Víctor García Sued, quien también destacó la relevancia de llevar este clásico cibaeño a Nueva York.

La conferencia de prensa contó con la presencia de destacadas figuras como los ex jugadores de Grandes Ligas David Ortiz y Bartolo Colón, el cónsul dominicano en Nueva York Jesús Vásquez, y el congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat, quienes expresaron su entusiasmo y respaldo a esta iniciativa sin precedentes.

Durante la actividad, David Ortiz solicitó de manera especial que la Serie del Cibao en Nueva York sea dedicada a las memorias de Octavio Dotel y Rubby Pérez, resaltando el legado y el aporte de estas figuras dominicanas en el béisbol y la cultura del país.

Con la celebración de esta serie, LIDOM reafirma su compromiso de seguir expandiendo las fronteras del béisbol dominicano y de fortalecer el vínculo con la diáspora, que siempre ha sido un motor de apoyo para la pelota invernal.