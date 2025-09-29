Gigantes despiden al veterano mánager Bob Melvin después de dos años

Gigantes despiden al veterano mánager Bob Melvin después de dos años

El mánager Bob Melvin fue despedido el lunes después de que el club no clasificara a los playoffs por cuarta temporada consecutiva.

Buster Posey, Presidente de Operaciones de Béisbol de San Francisco, anunció la decisión. Había demostrado su confianza en Melvin al ejercer la opción de contrato del veterano mánager para la temporada 2026 el 1 de julio.

«Solo busco encontrar una voz diferente que nos lleve en una dirección diferente», dijo Posey.

Melvin dijo después de la victoria del domingo por 4-0 contra Colorado para concluir su segunda temporada que no había recibido garantías sobre su gestión en 2026.

«Es lo que es», dijo, «veremos qué nos depara el día siguiente».

Los Gigantes terminaron con un récord de 81-81, una victoria más que en el primer año de Melvin. No han llegado a la postemporada desde que ganaron la División Oeste de la Liga Nacional con un récord de franquicia de 107 victorias para superar a los rivales Dodgers por un juego en 2021 bajo el entonces capataz Gabe Kapler.

Mientras Posey comienza a ultimar su lista de candidatos, un nombre familiar ha surgido como posible candidato: el exmánager del receptor, Bruce Bochy. Ya finalizó su contrato de tres años con Texas, pero Posey señaló: «Aún no sé cuál es su situación, así que no puedo opinar al respecto».

Bochy, de 70 años, dirigió a los Gigantes durante 13 temporadas, de 2007 a 2019, una racha que incluyó títulos de la Serie Mundial en años alternos en 2010, 2012 y 2014.

