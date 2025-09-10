Gigantes seleccionan a Emil Morales en primera ronda del sorteo de novatos

El torpedero es prospecto número 8 de la organización de los Dodgers
San Francisco de Macorís. – Gigantes del Cibao seleccionan al prospecto Emil Morales en el
Draft de Novatos Lidom 2025.
Los Gigantes del Cibao anunciaron con entusiasmo la escogencia del joven torpedero Emil
Morales, prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, en el Sorteo de Novatos de la Liga de Béisbol
Profesional de la República Dominicana (Lidom) 2025.
Con apenas 18 años, Morales se ha convertido en una de las promesas más brillantes del béisbol
internacional. Nacido en España, pero criado en Santiago de los Caballeros, República
Dominicana, el versátil jugador batea y lanza a la derecha, y ya ocupa la posición número 8 entre
los prospectos de su organización en las Grandes Ligas.
Firmado en el año 2024 por un bono de 1,897,000 dólares, Morales demostró rápidamente su
talento en los circuitos minoritarios, viendo acción tanto en la Rookie League (RoK) como en
Clase A.
En la temporada 2025 dejó números impresionantes:
- Promedio de bateo: .314
- Hits: 112
- Jonrones: 14
- Carreras remolcadas: 70
- Bases robadas: 11
- OBP: .396
El presidente de operaciones de los Gigantes del Cibao Lic. Alfredo Acebal Rizek destacó la
importancia de esta selección: “Para nuestra organización es un orgullo contar con un talento del nivel de Emil Morales. Es un jugador joven, disciplinado y con todas las herramientas para convertirse en figura del béisbol dominicano y de Grandes Ligas en el futuro.” Expresó el ejecutivo
Con esta escogencia, los Gigantes del Cibao refuerzan su visión de apostar por el talento joven y
de impacto, fortaleciendo su núcleo de jugadores de cara a las próximas temporadas.