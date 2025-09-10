Gigantes seleccionan a Emil Morales en primera ronda del sorteo de novatos

El torpedero es prospecto número 8 de la organización de los Dodgers

San Francisco de Macorís. – Gigantes del Cibao seleccionan al prospecto Emil Morales en el

Draft de Novatos Lidom 2025.

Los Gigantes del Cibao anunciaron con entusiasmo la escogencia del joven torpedero Emil

Morales, prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, en el Sorteo de Novatos de la Liga de Béisbol

Profesional de la República Dominicana (Lidom) 2025.

Con apenas 18 años, Morales se ha convertido en una de las promesas más brillantes del béisbol

internacional. Nacido en España, pero criado en Santiago de los Caballeros, República

Dominicana, el versátil jugador batea y lanza a la derecha, y ya ocupa la posición número 8 entre

los prospectos de su organización en las Grandes Ligas.

Firmado en el año 2024 por un bono de 1,897,000 dólares, Morales demostró rápidamente su

talento en los circuitos minoritarios, viendo acción tanto en la Rookie League (RoK) como en

Clase A.

En la temporada 2025 dejó números impresionantes: