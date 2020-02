Ginecobstetras quieren reducir alto número de cesáreas; analizarán el tema en congreso

Más de 30 especialistas nacionales, de Estados Unidos, Panamá y de otras naciones analizarán los temas de la disminución de la mortalidad y la morbilidad severa de las madres, la atención a la tasa nacional de cesáreas en el país y las herramientas necesarias para que los ginecobstetras se puedan actualizar como médicos de cabecera de las pacientes.

Estos temas serán abordados en la cerca de 50 conferencias, disertaciones, simposios y testimonios presenciales que se llevarán a cabo del 13 al 14 de marzo próximo, en el segundo congreso internacional de la Sección Dominicana del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras (ACOG, por sus siglas en inglés), que tendrá efecto en el Centro de Convenciones del Renaissance Hotel Jaragua.

“Como en todos los eventos científicos de esta índole, también serán presentados temas de tecnología de punta que permitirán hacer diagnósticos precisos de sangrado uterino anormal y la resolución de condiciones más complejas mediante técnicas de cirugía ginecológica mínimamente invasiva”, destacó la presidenta de la Sección Dominicana de ACOG, doctora Elisa Fernández de Scheker, al anunciar el congreso junto a otros de sus directivos y organizadores.

En este congreso expondrán especialistas de las áreas de ginecobstetricia, infectología, psiquiatría forense, patología, cardiología, gastroenterología, radiología, nutriología, oncología, medicina reproductiva, pediatría, endocrinología, entre otras.

ACOG RD agradeció al Distrito III de ACOG, conformado por los Estados de Delaware, New Jersey y Pennsylvania, a los conferencistas nacionales e internacionales que compartirán sus conocimientos y a los múltiples patrocinadores que han surgido para apoyar este evento, el cual se pueden obtener mayores informaciones e inscripción en la empresa Smart Congress, en los 809-686-7200, 809-686-0133 y 809-686-1036 o en el enlace: www.acogrd2020.com.

Sobre ACOG

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) es una organización dedicada al avance en el diagnóstico y el tratamiento a favor de la salud de la mujer, así como velar por los intereses profesionales de sus miembros a través de educación continua, publicación de protocolos clínicos y abogacía por los derechos de sus pacientes y de los médicos de esta especialidad en los Estados Unidos.

En los últimos 20 años, el ACOG ha reconocido el potencial que tiene para impactar positivamente en la salud de la mujer a nivel global, y esa, entre otras razones, les ha permitido abrir capítulos o secciones fueran de Estados Unidos, ejemplo de ello es la Sección Dominicana, que actualmente está dirigida por los doctores miembros voluntarios: Elisa Fernández de Scheker, presidente; Rosa América Martínez de Paredes, vicepresidente; Jenny García, secretaria; Milcíades Albert, director del Comité de Asesores y Pasados Presidentes.

Además, los pasados presidentes de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia), los doctores Agustín Díaz, pasado presidente de los Junior Fellows; Nicole Marrero, presidenta electa de los Junior Fellows; y Eugenia Rodríguez, vicepresidenta electa Junior Fellows.