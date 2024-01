El hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, se convirtió en el pasarela al albergar a la primera alfombra roja del año. Es que los Golden Globes 2024 reúnen a las máximas estrellas del cine y la televisión internacional. Cada una de las figuras que dijeron presente se pusieron bajo la atenta mirada de cuatro expertos consultados Infobae. Ellos son: Gabriel Lage, Benito Fernández, Mike Saberian y Facundo Verdini.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la noche.

Jennifer Lopez

De la mano de un vestido rosa pálido, de silueta ceñida y mangas en forma de pétalos de rosas, la actriz y cantante dijo presente en un custom made confeccionado por la firma Nicole + Felicia Couture.

Margot Robbie

“Bien Barbie”, destacó Lage al referirse al estilo de Margot Robbie. En ese sentido, el diseñador aseguró: “Paillette un vestido de línea bastante clásica, con un accesorio en point dest print que le aporta un shock y mucha modernidad”.

Al tiempo que Benito agregó: “Me gusta el color, el género y el escote. Ese contraste de tonalidad con el tul, me gusta mucho”

Heidi Klum

“Corsé de escote corazón íntegramente bordado con gran falda doble campana con detalle drapeado simulando una flor enmarcando un tajo que le aporta mucha sensualidad”, describió Lage sobre el look de la super modelo

Mientras que Fernández opinó: “Divina, me encanta el vestido, el tajo, el movimiento de la pollera. De las más lindas, se la ve impecable”.

Hellen Mirren

“Espléndida, divina como siempre, Hellen Mirren. Me encanta la combinación de los colores, el movimiento y cómo le queda a ella, con su color de piel y pelo. Le ponemos un excelente”, dijo Benito

Para Verdini, “el color perlado de su pelo combina a la perfección con su vestido, toda la paleta de colores fríos, perfecto. Me parece correcto tener el cabello plano y dar protagonismo al vestido”.

Rosamund Pike

Benito Fernández opinó del look de Rosamund Pike: “No me gusta el tocado, es mucho para el vestido. No me parece que esté favorecida. Sí me agrada el corte de la pollera, pero lo demás no me gusta”, afirmó.

Por su parte, Lage declaró: “Nuevamente una pieza absolutamente años 50, en encaje rebordeé bordado con relieves y aplicado con cinta de organza. El largo es muy de moda aunque a mí me parece más de cocktail. Los desnivelados se lucen mejor que los ruedos cortos completos”.

Jelany Alladin

La experta en moda y estilo Susana Milano consideró que este tuxedo (smoking) “es lo que realmente es tendencia en hombres, asimétrico y con dos estilos encastrados que le aportan modernidad absoluta. Con brocato tramado con relieve y liso con impecable sastrería. Es lo que se ve en las vidrieras de hombre”.

Nikki Novak

De acuerdo a Facundo Verdini: “Es un look increíble, su cabello combina perfectamente con ese vestido al viento, un clásico para las que eligen el cabello suelto, elegante, natural… Me gusta mucho el pelo largo con ese tipo de vestidos. Tiene hecho un color balayage contouring que ilumina el rostro y levanta mucho la mirada. Su make up, vestido y cabello igual a una Barbie, el furor del 2023″.

Mike Saberian: “Hermoso vestido rosado corte corazón. Con detalles de brillo que destacan elegantemente el escote. El volumen de la parte inferior es impecable”.

Meryl Streep

“Siempre fabulosa, está increíble. Con una blusa de satén y un traje de falda evasé de paillette con cola. Está espléndida y le queda fabuloso. Y la chaqueta a juego, que está superpuesta desde los hombros, está increíble como siempre”, describió Lage.

Selena Gómez

“Me parece un exceso, esa pollera con ese top es mucha cosa. No me termina de convencer”, indicó Benito al referirse al vestido de Armani Privé que lució la actriz y cantante.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz, dijo Gabriel Lage, se vistió con “una línea que se ve muchísimo y sin dudas es tendencia, pero no es de mi agrado. Los cortes en cintura vienen con todo pero son difíciles para hombre”, advirtió.