Globos de Oro: Sofía Vergara, nominada por ‘Griselda’

Los Ángeles. Sofía Vergara optará al Globo de Oro a mejor actriz en el apartado de serie limitada por su interpretación en ‘Griselda’, la historia de Netflix sobre Griselda Blanco la astuta y ambiciosa empresaria colombiana creadora de uno de los carteles más rentables de la historia.

La organización de los Globos de Oro ha anunciado a los nominados de la 82 edición de sus premios, que se celebrarán el 5 de enero en Los Ángeles (California).

La española Karla Sofía Gascón, nominada a mejor actriz por ‘Emilia Pérez’

La actriz española Karla Sofía Gascón recibió su primera nominación a mejor actriz por su interpretación en el musical ‘Emilia Pérez’ de Netflix junto a su compañera de reparto, Zoe Saldaña, mientras que la brasileña Fernanda Torres competirá en la categoría de drama por ‘I’m Still Here’.

La actriz española competirá por el codiciado galardón junto a Cynthia Erivo (‘Wicked’), Mikey Madison (‘Anora’) y Demi Moore, ‘The Substance’, Zendaya (‘Challengers’) y Amy Adams (‘Nightbitch’) .

Javier Bardem, nominado a mejor actor de reparto

Fotografía de archivo del actor español Javier Bardem. EFE/ David Swanson



Javier Bardem, por ‘Monsters’, y Diego Luna, por ‘La Máquina’, fueron nominados a mejor actor de reparto en televisión.



Luna y Bardem también se enfrentarán por el este galardón con Harrison Ford, por ‘Shrinking’; Tadanobu Asano, por ‘Shōgun’; Jack Lowden, por ‘Slow Horses’ y Ebon Moss-Bachrach, por ‘The Bear’, en la 82 edición de los Globos de Oro, que tendrá lugar el próximo 5 de enero en Los Ángeles.

‘Shogun’ y ‘El juego del calamar’, nominadas a mejor serie de drama

Shogun’, ‘Squid Game’ y ‘Mr. & Mrs. Smith’ fueron nominadas en el apartado de mejor serie de drama, junto a ‘Slow Horses’, ‘Chacal’ y ‘La diplomática’.

‘Hacks’ y ‘The Bear’ entre los nominados a mejor serie de comedia

‘Hacks’, ‘The Bear’ y ‘Abbot Elementary’ fueron nominadas a la mejor serie de comedia o musical.

El resto de los nominados en este apartado son ‘The Gentlemen’, ‘Nobody Want This’ y ‘Only Murders in the Building’.

‘Emilia Pérez’ y ‘Wicked’ optan a mejor película de comedia o musical

El musical de suspense ‘Emilia Pérez’ y el de animación ‘Wicked’ han sido nominados a mejor película de comedia o musical.

Anora, de Sean Baker; ‘A Real Pain’, de Jesse Eisenberg y ‘Challengers’ (‘Rivales’), del italiano Luca Guadagnino y ‘The Substance’ (‘La Sustancia’), de Coralie Fargeat completan las candidaturas en esta categoría.

‘Cónclave’ y ‘Un completo desconocido’, nominadas a mejor filme de drama

El drama eclesiástico ‘Conclave’, de Edward Berger, y ‘A Complete Unknown’, de James Mangold recibieron la candidatura a mejor película de drama.

Ambos proyectos competirán por este codiciado galardón junto a ‘Dune: Part 2’, del canadiense Denis Villeneuve; ‘The Brutalist, de Brady Corbet; ‘Nickel Boys’, y ‘September 5’.

Walter Salles, nominado a mejor película extranjera por ‘I’m Still Here’

El director de cine brasileño Walter Sall recibió la nominación a mejor película extranjera por el drama biográfico ‘I’m Still Here’.

Las series ‘Monsters’ y ‘Baby Reindeer’ disputarán el Globo de Oro a mejor serie limitada

Las series ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’, ‘Baby Reindeer’ y ‘Disclaimer’ se disputarán el Globo de Oro en la categoría de mejor serie limitada.

‘The Penguin’, ‘True Detective: Night Country’ y ‘Ripley’ también competirán por el galardón.

Liza Colón-Zayas, nominada a mejor actriz de reparto en serie de comedia

La actriz de origen puertorriqueño Liza Colón-Zayas fue nominada a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel de Liza Marreno en ‘The Bear’.

