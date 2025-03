Gloria Ceballos destaca labor de la mujer en el campo de la meteorología

Santo Domingo (República Dominicana). – En el campo de la meteorología las mujeres han demostrado con creces su capacidad para aportar a la ciencia, la tecnología, y la toma de decisiones estratégicas, afirma Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Al referirse al Día Internacional de la Mujer, Ceballos dijo que “esta es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido, los avances logrados y los retos que aún enfrentamos en la búsqueda de la equidad”.

Agregó que en el campo de la meteorología el camino no ha sido fácil porque esta disciplina era dominada por hombres, especialmente en las áreas más técnicas. Pero que, con esfuerzo, preparación y determinación, las mujeres han logrado abrirse espacios.

También puede leer: Día Internacional de la Mujer halla a República Dominicana inmersa en un alza de feminicidios

“A lo largo de casi 20 años al frente del Indomet, he tenido el honor y el desafío de dirigir una institución fundamental para la seguridad y desarrollo del país. Desde esta posición nos hemos dedicado no solo a fortalecer el Sistema Meteorológico Nacional, sino, también, a impulsar la participación de más mujeres en áreas técnicas. Desde el primer día entendimos que no basta con ocupar un puesto de liderazgo: hay que trabajar activamente para generar oportunidades”, afirma.

Indomet

En ese sentido, destacó que en Indomet se promueve la inclusión de la mujer, y lo demuestra el hecho de que dentro de la institución 74 mujeres asumen roles científicos, en predicción meteorológica, en el análisis de datos y en el uso de tecnología avanzada; mientras.

“Aún queda camino por recorrer. Debemos seguir motivando a las niñas y jóvenes a interesarse en la meteorología, y en las ciencias en general, demostrar que la capacidad y el talento no tienen género. Hoy, más que una celebración, es un llamado a la acción. Cuando una mujer logra abrirse camino está allanando el sendero para muchas más”, asegura la directora del Indomet.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd