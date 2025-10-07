Gloria Reyes cita los avances del Gobierno en desarrollo económico y social para reducir la pobreza

Entre saludos protocolares, cámaras encendidas y un ambiente de expectativa, autoridades y representantes de organismos internacionales se dieron cita este martes en el Ministerio de Relaciones Exteriores para debatir sobre los retos y avances del sistema de protección social y la inclusión laboral en República Dominicana.

Pero, ¿cuáles avances ha obtenido el país?

La directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), Gloria Reyes, explicó al periódico Hoy los logros alcanzados por el Gobierno dominicano en materia de desarrollo social y económico, enfocados en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la creación de empleos.

Reyes señaló que estos resultados se han logrado a través de un acompañamiento integral y el fortalecimiento de las capacitaciones de las familias más vulnerables del país.

«Para la República Dominicana el desarrollo social en estos últimos años ha sido una prioridad, y eso se refleja en la importante inversión pública que ha hecho el Estado, en la ampliación de la cobertura en los programas de transferencias, pero también en toda la parte de la inserción laboral, ese sería el primer hito», afirmó la funcionaria.

Lea más: “Rompiendo el ciclo de la pobreza»: Supérate suma 40 mil nuevas familias a la Ruta de Superación

La titular de Supérate destacó además que unas 380,000 personas han logrado graduarse de los programas de subsidios y vincularse al sector productivo, un paso clave hacia la autonomía económica.

Agregó que el sistema de protección social dominicano ha incorporado nuevos pilares, como la respuesta ante emergencias climáticas y sociales, para asistir con rapidez a las familias afectadas.

Otro de los ejes en los que se enfoca Supérate, indicó Reyes, es el cuidado de adultos mayores, niños y personas con discapacidad, promoviendo que el Estado asuma un rol más activo en su atención.

Asimismo, resaltó que la pobreza en República Dominicana se ha reducido en un 18%, reflejo del impacto de las políticas sociales implementadas.

Sobre el evento

El seminario, organizado por Supérate junto al Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Trabajo y la CEPAL, buscó robustecer el sistema de protección social dominicano, considerado una prioridad estratégica para el desarrollo social inclusivo sostenible.

El encuentro, reconocido por la CEPAL como un modelo de referencia para América Latina y el Caribe, incluyó una conferencia central y tres paneles a cargo de expertos nacionales e internacionales.

En el panel inaugural participaron Raquel Peña, vicepresidenta de la República; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL; Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania; Julia Sánchez, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el país; Eddie Olivares, ministro de Trabajo, y Gloria Reyes, directora general de Supérate.

Síguenos como periodicohoyrd