Gloria Reyes encabeza en Santiago cierre de jornada de inclusión de en la Ruta de Superación

La Dirección de Desarrollo Social Supérate está incorporando este mes a 40 mil nuevas familias en todo el país a la estrategia integral de inclusión social, una reconfiguración del contrato social del Estado dominicano con los hogares en condición de pobreza

La directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), Gloria Reyes, junto a autoridades locales de esta provincia, encabezó la incorporación de más de 2,000 nuevas familias a la Ruta de Superación de la Pobreza (RSP), una estrategia que busca acompañar a los hogares en situación de vulnerabilidad hacia su desarrollo y movilidad social.

La jornada social, realizada en la Ciudad Corazón, tuvo como objetivo reforzar el compromiso del Gobierno dominicano con la ampliación de oportunidades de inclusión y bienestar, colocando a las familias en el centro como protagonistas de su propio desarrollo.

Durante su intervención, Gloria Reyes destacó que la Ruta de Superación de la Pobreza representa una nueva visión de inclusión social, centrada en el empoderamiento familiar y el fortalecimiento comunitario. Explicó que el objetivo es que cada hogar vulnerable alcance la autonomía y la confianza necesarias para afirmar con orgullo: “Yo puedo”.

Para lograrlo, explicó que el programa ha transformado su modelo de acompañamiento, reemplazando la figura tradicional del supervisor por una red de apoyo comunitaria que escuche, sostenga y acompañe a las familias en su proceso de superación.

«Eso es lo que buscamos con la Ruta de Superación de la Pobreza: que las familias dominicanas puedan decir con seguridad y esperanza ‘Yo puedo’. Y para que eso sea posible, necesitamos comunidades que se involucren, que acompañen y que sean parte activa del cambio», afirmó Reyes.

Durante el acto de entrega de 2,500 tarjetas Supérate en la provincia de Santiago, la gobernadora Rosa Santos destacó el impacto positivo del programa en la reducción de la vulnerabilidad social y valoró el compromiso de la directora Gloria Reyes y su equipo por garantizar una distribución equitativa en todo el territorio. Santos resaltó que, a diferencia de antes, ahora las acciones del Gobierno llegan también a las comunidades rurales, promoviendo inclusión y bienestar para las familias más necesitada

“Estas tarjetas son para el bienestar de cada uno de ustedes. No se negocian, se usan con responsabilidad para la alimentación y el hogar. Hoy Santiago recibe este apoyo gracias a un Gobierno abierto, cercano y justo, que llega a cada rincón de la provincia.”, expresó Rosa Santos, gobernadora de Santiago.

Además de Reyes y Santos, también estuvieron presentes en el evento Benny E. Metz Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS); Ylsis Cruz, directora de la Región Cibao Norcentral de la DDSS; Geral Ortiz, director del Siuben; así como autoridades del gobierno central y local de Santiago.

Sobre la Ruta de la Superación

Con esta nueva fase, la Ruta de Superación de la Pobreza alcanza los 276,951 hogares impactados, beneficiando a más de 830 mil personas en todo el país entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Esta estrategia constituye un modelo innovador de intervención social que aborda la pobreza desde una perspectiva multidimensional. Su metodología promueve la adopción de hábitos saludables, el desarrollo de aspiraciones, la capacitación técnica, el fortalecimiento de habilidades tecnológicas y la participación comunitaria.

La meta hacia 2028 es impactar a 1,495,141 hogares, más de 4.4 millones de personas, a través de acciones que fomenten la autonomía, la cohesión social y el bienestar sostenible en los sectores más vulnerables de la República Dominicana.