Gobernador de Puerto Rico acepta juicio político y no postulará para reelección

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció ayer que acepta el proceso del legislativo que puede dar lugar a su destitución y dijo que no se presentará a la reelección en los comicios de 2020, después de la crisis provocada por su participación en un chat de miembros del Ejecutivo.

Rosselló, en una declaración institucional, indicó que además renuncia a la presidencia del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable”, afirmó durante un mensaje transmitido a través de Facebook.

Previo a su anuncio el gobernador se reunió con varios jefes de agencias de la isla y está previsto que, tras su discurso, se encuentre con varios alcaldes del Partido Nuevo Progresista, aunque varios de ellos han decidido no acudir al encuentro.

Tras afirmar que ha luchado junto a su familia para contribuir a que Puerto Rico salga adelante, Rosselló sostuvo que debe ser respetuoso del orden constitucional y que por ello le da la “bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, firmeza y de manera responsable”.

El gobernador reitera que ha escuchado el reclamo del pueblo y que se dirige a la población “guiado por el más profundo respeto a la democracia”. “Un sector significativo de la población se manifiesta desde hace días y soy consciente de la insatisfacción y el malestar que sienten. Su derecho a expresarse siempre será salvaguardado por la Constitución”, indicó.

Rosselló reconoció además que disculparse no es suficiente y que solo su trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores, y encaminar una verdadera reconciliación. Reiteró que la Rama Ejecutiva continuará trabajando para garantizar la continuidad de todas las operaciones del gobierno y los servicios a la ciudadanía, así como la ejecución de los múltiples proyectos que están encaminados para mejorar la calidad de vida de nuestras familias.

Reacción

La policía lanzó gas pimienta contra un grupo de manifestantes que se congregó ayer frente al edificio en la localidad de Guyanabo, próxima a San Juan, donde el gobernador Ricardo Rosselló, y algunos alcaldes y legisladores de su partido han mantenido una reunión. Las fuerzas de seguridad hicieron uso del gas pimienta cuando varios ciudadanos intentaban evitar la salida de los presentes en el encuentro. “Ricky canalla queremos que te vayas” o “Ricky dictador” son algunas de las frases que corearon los asistentes. La reunión tuvo lugar después de que Rosselló anunciara que no se presentará a la reelección, que dimite como presidente de su partido, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y que no dimitirá como gobernador.

Protesta acuática

San Juan. EFE. Cerca de un centenar de personas en tablas de surf y motos acuáticas se manifestaron ayer en el mar para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras el escándalo generado por un polémico chat con miembros de su gabinete.

Los manifestantes llegaron frente a La Fortaleza, sede del Ejecutivo, en el casco histórico de San Juan, en una nueva jornada de protestas que vive la isla desde el pasado sábado. Aunque la protesta de hoy tenía cierto carácter festivo, la Policía había establecido alrededor de La Fortaleza un perímetro con boyas. Algunos intentaron cruzar los límites establecidos, lo que dio lugar a advertencias por parte de las autoridades.

Los manifestantes que llegaron por mar portaban pancartas pidiendo la renuncia de Rosselló, mientras, desde la orilla, otros aplaudieron su esfuerzo.

El pasado viernes, en la zona del Puerto, decenas de motos acuáticas se acercaron hasta el Viejo San Juan para acompañar una manifestación convocada por los sindicatos. La manifestación acuática es la primera de las que se esperan hoy en San Juan, ya que le seguirá una del colectivo LGBT y otra de artistas.

Manifestación

Rosselló tiene hoy una nueva prueba para mantenerse en el cargo debido a la manifestación y paro nacional convocados, que, de momento, ha supuesto que Plaza Las Américas, el primer centro comercial del Caribe, anuncie que no abrirá sus puertas por la cercanía de la concentración.