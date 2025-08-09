Gobierno 2024-2025. Bien visto por el sector privado y organismos multilaterales y bajo fuego cerrado de la oposición

Parecerían suficientes los motivos para valorar positivamente la actual gestión gubernamental que llega a cinco años este mes con testimonios de entidades representativas del accionar productivo del país y certificaciones favorables de agencias evaluadoras internacionales de la economía y de organismos multilaterales. Sin embargo, desde dirigencias políticas y liderazgos sociales sin compromisos partidarios se resaltan aspectos que consideran negativos del primer tramo del cuatrienio al que pasó por reelección y con gran caudal de votos el presidente Luis Abinader.

Un aumento del déficit de balanza comercial de República Dominicana fue citado esta semana con lamentaciones de que el Gobierno haya fomentado el intercambio comercial con China continental tras distanciarse de sus nexos con Taiwán abundantes y beneficiosos estratégicamente. A un agudo desequilibrio en el intercambio con el agresivo tigre asiático que ha llenado al país de tiendas de competencia desleal sobreprotegidas se atribuye el que en este momento las importaciones dominicanas superen críticamente en más de 24 mil millones de dólares anuales a los ingresos por exportaciones locales.

Consultando a especialistas en manejos presupuestarios, el periódico HOY se cercioró de que las operaciones fiscales del Gobierno Central en los primeros siete meses (enero a julio del 2025) cerraron con un resultado global deficitario de RD$94,574. 7 millones equivalentes al 1.2% del PBI, al tiempo que crecieron los gastos corrientes consumiendo el 91.3% de la ejecución delpresupuesto en el momento en que se critica que las inversiones que deben ser motor del crecimiento, estén ahora en uno de los más bajos niveles de la historia.

Los gastos de capital cayeron en los siete primeros meses del año en un 12.3% estimados por el economista Nelson Suárez como un 0.13% del PBI en relación a igual período del año pasado. RD$10,282 millones menos que en igual lapso del 2024. En la medición de los gastos corrientes figuran los pagos de los intereses de la deuda por RD$179.383.2 millones con un preocupante componente de recursos tomados a préstamo hasta para enfrentar a los acreedores de deudas anteriores.

Desde el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, que no andan preocupándose por el devenir macro de la economía, lo que se escucha sobre la gestión del Estado son preocupaciones por una alegada falta de equidad para el mundo empresarial con ellas enfrentando dificultades para acceder a financiamientos de condiciones favorables, a la capacitación y a un trato justo en el mercado que limita su desarrollo y crecimiento. También denuncian prácticas contra la competitividad toleradas por el sector público como lo es la competencia desleal por parte de empresas más grandes y una ausencia de esquemas legales que les faciliten el acceso al mercado.

Desde la óptica del acreditado medio digital acento.com.do la actual administración gubernamental se acerca a cerrar su primer año de gestión sin haber atendido suficientemente los objetivos del su plan de Gobierno en áreas particularmente sensibles: política energética, política exterior, política social, servicios financieros y la cuestión fiscal. «El presidente Abinader y su Gobierno están en el deber de renovarse, y en particular, de articular una relación comunicacional con el país diferente a la que se ha desarrollado hasta ahora» opinó editorialmente.

EL CORO OPOSITOR

Desde referirse al Gobierno del presidente Luis Abinader como «lo peor que le ha pasado a este país» según el tenaz dirigente del PLD, Charlie Marioti, hasta atribuirle al actual jefe de Estado ilusionar al pueblo hablando por todas partes de obras que no llega a concluir, dicho en una ocasión por el expresidente Leonel Fernández, la artillería opositora suele llegar a lo implacable, en el marco o fuera de campañas electorales.

En este mismo año el ministro de Hacienda de un anterior Gobierno opositor, Daniel Toribio, acusó a la gestión actual de haber desviado masivamente hacia otros fines cuantiosos millones de dólares que contractualmente logró para extender arrendamientos de aeropuertos a cargo de la compañía Aerodom, entre otras descalificaciones. El Gobierno ha tratado de demostrar que está dando un apropiado uso a los recursos.

En el renglón educativo, la embestida opositora ha sido intensa. Llevando la voz cantante, el exministro de la cartera, Melanio Paredes, afirmando recientemente que: “el sistema educativo está colapsado. Y no lo decimos con opiniones, sino con datos. Todos los indicadores han disminuido entre el 2019-2020 y el 2024-2025. Las propias cifras oficiales así lo indican. Es lamentable que se quiera maquillar la realidad”.

En conversación con reporteros del periódico El Día, Paredes sostuvo también que: “Es una pena que uno tenga que contradecir a un primer mandatario, pero nosotros no mentimos. Nuestra posición es responsable, crítica y propositiva. Estuvimos en el poder, y no vamos a negar los errores ni los logros. No vamos a hacer como hizo el hoy Presidente cuando era candidato y negó sistemáticamente los avances que el país había logrado en educación, protección social y economía”.

Imprimiendo más fuerza a la crítica morada que ha embestido al presidente Luis Abinader, el expresidente Danilo Medina acusó al actual Gobierno de estar desmontando un sistema de enseñanza concebido para igualar oportunidades entre niños de sectores empobrecidos y aquellos de clase media y alta. Dijo creer a pie juntillas que la actual gestión de Estado acumula en este momento el récord de dejar sin terminar para el nuevo año escolar 11 mil aulas. Las actuales autoridades educativas niegan que exista tal déficit y han prometido que ningún escolar quedará fuera de la red de planteles el próximo año lectivo.

LA OTRA CAMPAÑA

Otros vientos soplan desde el litoral empresarial en un país en el que el exitoso crecimiento promedio de la economía se debe en más de un 80% al sector privado con un Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que agradece al sector público la «estabilidad y la confianza en el país». La entidad ve crecimiento y aumento de la cobertura de salud y atribuye plena importancia al clima de diálogo que a su juicio predomina para garantizar un desarrollo sostenible. Percibe al Gobierno en constante reconocimiento al papel que juega la iniciativa privada en el desarrollo productivo y humano del país.

El sector Nacional de Zonas Francas muestra regularmente satisfacción con lo que el Gobierno hace a favor de lo que ha venido siendo una de las columnas de la economía en la generación de divisas y empleos. «Un verdadero motor del crecimiento», sostienen los propios zonafranquistas que expresan satisfacción y respaldo a las políticas que los han hecho crecer mediante la creación de nuevos parques manufactureros.

El pasado año, la versión en español de la radiodifusora BBC de Londres describió a las zonas francas dominicanas como el sector que ha convertido a la República Dominicana en el país de América Latina con más empleos directos de ese modelo de desarrollo industrial bajo una política «de largo aliento para atraer inversiones desde 1969 cuando se abrió el primero de los parques en la ciudad de La Romana.» En los años siguientes las empresas que han operado bajo ese régimen han crecido para albergar a miles y miles de más operarios.

En el ámbito agropecuario, hacendados, agricultores y agrimensores han expresado reconocimiento al Gobierno, especialmente al presidente Luis Abinader. Le atribuyen haber promovido políticas orientadas a la modernización y sostenibilidad del sector incluyendo apoyo a las exportaciones. El sobresaliente núcleo empresarial de Santiago de los Caballeros reconoce al Gobierno por reactivar industrias en aquella provincia y el resto del Cibao.

Las visiones sobre la economía dominicana y las políticas favorables al crecimiento y al desarrollo locales que expresan organismos multilaterales tienden a lo óptimo: El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, elogia el «eficiente sistema de Inversión Pública» aunque considera necesario mejorar la productividad, la inclusión financiera y la adaptación a los cambios. Sin dejar de reconocer que República Dominicana es líder en crecimiento en América Latina.

El Banco Mundial describe a este país como uno de los motores del crecimiento regional que se mantiene «como una de las economías con mayor proyección de crecimiento en América Latina». De su lado, el Fondo Monetario Internacional, FMI, augura un crecimiento para los próximos años y encomia la solidez y estabilidad del sistema financiero aunque aboga por una racionalización del gasto y la aplicación de iniciativas de gestión tributaria.

La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, ha evaluado positivamente el desempeño económico de la República Dominicana, destacando su alta tasa de crecimiento en comparación con otros países de la región. Además reconoce el esfuerzo del país por fortalecer el sistema de protección social con enfoque en la inclusión laboral.