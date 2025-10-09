Gobierno abre centros de formación para jóvenes en Santo Domingo Este

Raquel Peña, vicepresidenta de la República, encabezó este miércoles la apertura de cuatro nuevos centros del programa Oportunidad 14-24 en el municipio Santo Domingo Este, una iniciativa del Gabinete de Política Social que dirige Tony Peña para fortalecer la inclusión social y el desarrollo integral de la juventud dominicana.

Los nuevos espacios de formación y acompañamiento estarán ubicados en el Centro Comunitario El Dique, el Centro Comunitario Hainamosa, el Club Municipal Multiuso San Bartolo y el Multiuso Juan Pablo II, donde cientos de jóvenes en situación de vulnerabilidad recibirán capacitación técnica, educación, orientación psicosocial y apoyo para su inserción laboral.

Durante el acto, Raquel Peña expresó que el programa 14-24 “representa una etapa de esperanza, de oportunidades y de transformación para toda la juventud dominicana”.

La vicepresidenta recordó que este proyecto nació del compromiso firme del Gobierno, que encabeza el presidente Luis Abinader, con los jóvenes que merecen “una segunda oportunidad, un nuevo comienzo y, sobre todo, un presente y futuro lleno de posibilidades”.

Asimismo, Raquel Peña, llamó a los participantes a aprovechar el programa y no abandonarlo.

“Nuestro gobierno está trabajando para que la juventud dominicana se prepare, se forme, inicien sus negocios o entren a trabajar de manera formal… porque definitivamente si se puede. Yo vendí sándwiches, aunque tenía mi trabajo seguro, y yo soy vicepresidenta de la República Dominicana. Cada uno de ustedes puede”. Expresó Raquel Peña.

De su lado, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, Tony Peña Guaba, subrayó que Oportunidad 14-24 ha sido un programa focalizado y transformador.

Adelantó que este año se alcanzaran los 151 centros formativos y que en 2026 el paquete de beneficios de los estudiantes se ampliará.

En tanto el director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24, Alex Mordan, destacó que 8,000 de sus egresados ya tienen su primer empleo formal y que al inicio del proyecto el país contaba con un 28% de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, una cifra que ahora se encuentra en poco más del 19%.

Con la apertura de estos nuevos centros, más de 200 jóvenes se integran al programa Oportunidad 14-24, una acción concreta para reducir las estadísticas de quienes ni estudian ni trabajan, y transformar sus vidas a través de la educación, la formación técnica y el desarrollo personal.

Esta nueva expansión reafirma el alcance nacional del plan y su misión de ofrecer oportunidades reales y sostenibles a la juventud dominicana, fortaleciendo la visión de un país donde el progreso y la esperanza lleguen a todos.