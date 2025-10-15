Gobierno aclara supuesta eliminación del combustible subsidiado para transportistas

El Gobierno de la República Dominicana negó este miércoles los rumores sobre una supuesta eliminación del combustible subsidiado, tras la preocupación expresada por algunos sectores del transporte.

A través de un comunicado el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, aclaró que el Bono Gas y las asignaciones de combustibles continúan vigentes, con el objetivo de garantizar pasajes accesibles y estabilidad en el transporte público.

«El Gabinete de Transporte desmiente categóricamente que el Gobierno contemple eliminar el combustible subsidiado asignado a los transportistas«, expresó Ascención.

Asimismo, calificó de falsas las informaciones que circularon en los últimos días y que, según explicó, «ha generado preocupación entre algunos transportistas».