Gobierno aclara supuesta eliminación del combustible subsidiado para transportistas

Gobierno aclara supuesta eliminación del combustible subsidiado para transportistas

El Gobierno de la República Dominicana negó este miércoles los rumores sobre una supuesta eliminación del combustible subsidiado, tras la preocupación expresada por algunos sectores del transporte.

A través de un comunicado el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, aclaró que el Bono Gas y las asignaciones de combustibles continúan vigentes, con el objetivo de garantizar pasajes accesibles y estabilidad en el transporte público.

Lea más: Precios de los combustibles en República Dominicana: Semana del 11 al 17 de octubre  

«El Gabinete de Transporte desmiente categóricamente que el Gobierno contemple eliminar el combustible subsidiado asignado a los transportistas«, expresó Ascención.

Asimismo, calificó de falsas las informaciones que circularon en los últimos días y que, según explicó, «ha generado preocupación entre algunos transportistas».

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Gobierno aclara supuesta eliminación del combustible subsidiado para transportistas
Gobierno aclara supuesta eliminación del combustible subsidiado para transportistas
15 octubre, 2025
Refidomsa revierte pérdidas y alcanza récord de ganancias bajo gestión de Leonardo Aguilera
Refidomsa revierte pérdidas y alcanza récord de ganancias bajo gestión de Leonardo Aguilera
29 julio, 2025
Cuáles son los gigantes abastecedores de petróleo del mundo
Cuáles son los gigantes abastecedores de petróleo del mundo
24 junio, 2025
Refidomsa e Incabide formalizan acuerdo para la administración de estaciones de combustible incautadas
Refidomsa e Incabide formalizan acuerdo para la administración de estaciones de combustible incautadas
22 abril, 2025
Rendición de Cuentas: Tres ayudas sociales que han atacado pobreza, según Luis Abinader
Rendición de Cuentas: Tres ayudas sociales que han atacado pobreza, según Luis Abinader
27 febrero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Herencia maldita

Herencia maldita

Augusto Taveras: Emigrante Oscar de la Renta 2025

Augusto Taveras: Emigrante Oscar de la Renta 2025

Humanidad enferma

Humanidad enferma

Las redes sociales y sus consecuencias

Las redes sociales y sus consecuencias

Acuerdos en la justicia: tareas para el Ministerio Público

Acuerdos en la justicia: tareas para el Ministerio Público

El peligro de andar sin cartera 

El peligro de andar sin cartera 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo