Gobierno activa inauguración de planteles pueblos

Autoridades dicen arreciarán entrega de escuelas.


El presidente Luis Abinader participará hoy en la graduación de cientos de jóvenes del programa 14/24 y viajará a San Pedro de Macorís para inaugurar cinco centros educativos y uno de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), reunirse con estudiantes de liceos y entregar un parque de zona franca.

La información de la Presidencia indica que en el Distrito Nacional a las 10:30 de la mañana estará en la investidura, actividad en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico.

Dice que pasado el mediodía irá a San Pedro de Macorís para entregar el Liceo Villa Thelma Villaverde Penson, en el sector Brisal y el José Francisco Peña Gómez en el sector Tres y Medio; más tarde participará en un almuerzo-encuentro con estudiantes de secundaria y de Inglés por Inmersión y universitarios, en el Polideportivo de la Villa Olímpica de esa localidad.

La falta de aulas es un reclamo constante al Gobierno, de parte de padres y de la Asociación Dominicana de Profesores.

Otra obra que entregará el mandatario en esa provincia es el Liceo Profesor Miguel Jorge Fulgencio Manzanillo, acto que se hará de manera simultánea con la inauguración de la Escuela Paz Victoriano y la Profesor Georgilio Mella Chavier.

En tanto, el texto expresa que junto a Josefa Castillo, entregará el Caipi “Las Abejitas” en el sector Villa Progreso, que prevé beneficiará a cientos de menores de edad de escasos recursos con una formación y un servicio de calidad, acorde con los nuevos tiempos.

Abinader concluirá su visita a San Pedro de Macorís con la inauguración de la expansión de dos naves y el remozamiento de la entrada del Parque de Zona Franca del Este, obras promovida por el sector privado, que generan cientos de empleos directos.

Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

