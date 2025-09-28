Gobierno asegura se triplican pacientes de medicamentos de alto costo en los últimos cinco años

  • Hoy
Gobierno asegura se triplican pacientes de medicamentos de alto costo en los últimos cinco años

El doctor Carlos Sánchez, director de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, precisó que en agosto de 2020, el presupuesto de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) apenas alcanzaba los RD$2,786,696,976, destinados a unos 2,500 pacientes. 

Sostuvo que en contraste, para el presente año el presupuesto de la institución asciende a RD$7,313,861,754, lo que permite cubrir a 7,400 pacientes, es decir, tres veces la cantidad atendida en 2020.

En ese sentido, informó que el presupuesto invertido durante el año 2025 en tratamiento oncológico para pacientes asciende a RD$2,273,184,325.06, con lo cual se cubren 1,222 pacientes activos, de los cuales 254 fueron ingresados en este mismo año.

El responsable de Alto Costo dijo además que todos los pacientes activos, que ya iniciaron su tratamiento con enfermedades oncológicas y cualquier otra patología de las que son atendidas por esa dirección, tienen garantizado su tratamiento de por vida y que en sus almacenes reposa el tratamiento hasta el año 2026.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Gobierno asegura se triplican pacientes de medicamentos de alto costo en los últimos cinco años
Gobierno asegura se triplican pacientes de medicamentos de alto costo en los últimos cinco años
28 septiembre, 2025
Lupus y salud mental
Lupus y salud mental
10 mayo, 2025
Rostros famosos y su batalla contra el Lupus
Rostros famosos y su batalla contra el Lupus
10 mayo, 2025
Hoy es 10 de mayo, ¿Sabes qué es el lupus?
Hoy es 10 de mayo, ¿Sabes qué es el lupus?
10 mayo, 2024
¡Ojo! El exceso de calor podría provocar lupus
¡Ojo! El exceso de calor podría provocar lupus
8 mayo, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

Natti Natasha con una gran noche en Premios Juventud

Natti Natasha con una gran noche en Premios Juventud

Soto y las camisetas populares

Soto y las camisetas populares

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

El apóstol del Anticristo

El apóstol del Anticristo

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo