Gobierno Bolivia despide ministro Defensa como pedía la oposición

El gobierno interino de Bolivia decidió cesar al ministro de Defensa, como exigía la mayoría opositora en el Congreso por la negativa del funcionario de rendir cuentas sobre las acciones oficiales en medio de violentas protestas que en últimos meses dejaron 35 muertos.

En medio de un choque político entre el gobierno y la mayoría opositora de la Asamblea Legislativa, la presidenta interina Jeanine Áñez había rechazado remover del cargo a su ministro, aunque ayer su oficial anunció inesperadamente el cambio de posición. “La presidenta Añez asume la determinación del Legislativo y deja sin efecto la designación del ministro de Defensa, Luis Fernando López”, dijo el ministro de la Presidencia Yerko Núñez.

Añez había acusado a los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, de buscar debilitar a su gobierno. “Intentan frenar mi gestión utilizando el parlamento”, señaló. El ministro de la Presidencia no explicó el cambio de posición del gobierno.

López fue censurado debido a que no asistió al llamado de los legisladores para rendir cuentas por 18 manifestantes muertos, seguidores de Morales, en protestas del año pasado que derivaron en la renuncia del expresidente.

Los legisladores del MAS controlan casi dos tercios de la Asamblea Legislativa amenazaron con iniciar un juicio a la mandataria sino no destituía al ministro.