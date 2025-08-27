Gobierno continúa apoyo a la producción agrícola en el Nordeste

Duarte, SFM.- El gobierno que preside Luis Abinader pone a la vista un conjunto de obras hidráulicas construidas en la cuenca baja del Yuna, zona altamente productiva del país, entre ellas proyectos para la protección de comunidades que constantemente sufrían los estragos por el desbordamiento del río.

Las obras ejecutadas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) se encuentran en exhibición en la vigésima novena edición de Expo Mayorista 2025, que se desarrolla del 27 al 31 de agosto en el Club El Mayorista de esta provincia Duarte.

La inauguración estuvo encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, quien dejó oficialmente abiertas las casetas de cada entidad. Allí el INDRHI muestra los principales proyectos que ejecuta en la región, como las adecuaciones de los ríos Boba y Nagua, de cañadas y rehabilitaciones de drenajes y canales de riego, como en los proyectos Aglipo I y II.

Durante el acto, el director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano, destacó la pronta entrega de la continuación de la adecuación en Cañada Grande en el casco urbano de este municipio, obra que beneficiará a miles de familias de sectores densamente poblados al contribuir con su saneamiento ambiental y control de las aguas pluviales.

“La segunda fase de la adecuación de la Cañada Grande es un paso fundamental en la transformación de San Francisco de Macorís, una obra que impacta de manera directa en la salud, la seguridad y la calidad de vida de los munícipes”, manifestó Caba Romano, al tiempo de reiterar el respaldo institucional del INDRHI a esta tradicional feria.

Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los avances de estas obras, comprender su impacto en el desarrollo sostenible de la zona y recibir informaciones sobre el proceso de ejecución.

El INDRHI reiteró que su presencia en la feria, como cada año, responde a la política de transparencia y cercanía con la ciudadanía, además de apoyar al comercio local que se dinamiza a través de esta importante vitrina empresarial.