Gobierno convoca licitación para primera fase del Monorriel de Santo Domingo: requisitos clave  

El proyecto viene a complementar el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo y se compone en su primera etapa por 12 estaciones en una extensión de 10.5 kilómetros y su construcción estará a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana

El gobierno dominicano mediante una licitación publicada por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), convoca a todos los interesados, a presentar propuestas en el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación la fase I de obras de ingeniería de detalle y construcción de obras de infraestructura y sistemas conexos del Monorriel de Santo Domingo

Los interesados en adquirir el Pliego de Condiciones Específicas deberán descargarlo de la página web del Fideicomiso FITRAM www.fitram.gob.do a fin de elaboración de sus propuestas. El Pliego de Condiciones Específicas está disponible de manera gratuita.

Las ofertas deberán ser presentadas en formato físico y serán recibida desde desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana del jueves veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinticinco (2025), en el acto de recepción y apertura de Ofetas Técnicas “Sobre A” y recepción de Ofertas Económicas “Sobre B”. Los documentos deberán ser entregados en la Oficina Coordinadora General de Proyectos del FITRAM, ubicada en la Ave. Bolívar 195, Torre Empresarial Bolívar, sector La Esperilla en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Aquellos interesados en participar en actos públicos deberán indicar su correo electrónico en la carta de manifestación de interés que deberá ser remitida al Departamento de Compras y Contrataciones : comprasycontrataciones@fitram.gob.do

El Monorriel de Santo Domingo formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD), generando un efecto de red por el alto nivel de intermodalidad y conexión de servicios complementarios, especialmente la Línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. La construcción estará a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM).

Puede leer: Luis Abinader recibirá informe final del CES sobre crisis en Haití y sus implicaciones: Lo que ha pasado hasta ahora

El Monorriel de Santo Domingo se establece como eje estructurante del área metropolitana de la ciudad, atravesando la Autopista Las Américas hasta el Centro Olímpico, generando una oferta de transporte público de alta capacidad y disponibilidad que permitirá atender la demanda de viajes prevista por la conexión de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

El trazado del Monorriel de Santo Domingo, en su primera etapa, comprende una extensión 10.5 Kilómetros y 12 estaciones, desde la Av. Charles de Gaulle en el Puente Rey Juan Carlos Santo Domingo Este hasta el Centro Olímpico en el Distrito Nacional, conectando con las Líneas 1 y 2 del Metro. En su segunda etapa, el Monorriel se extendería hacia Pintura, conectando la Línea 3 del Teleférico y en una tercera fase hacia la Autopista Duarte, conectando con la Línea 2C del Metro de los Alcarrizos.

En su primera etapa el proyecto servirá a una población de más de 1 millón de habitantes entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, y atenderá una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora por sentido en su tramo más cargado, y 306,000 pasajeros al día.

La operación inicial contará con trenes de 4 vagones con capacidad de 562 pasajeros por combinación para una oferta de servicios de 22,480 pasajeros por hora por sentido, con un intervalo de 90 segundos entre trenes. El sistema está diseñado para futuras ampliaciones en cantidad de trenes de seis (6) vagones, alcanzando capacidades hasta 34,160 pasajeros por hora por sentido, adaptado al crecimiento tendencial de la demanda de viajes de Santo Domingo Este.

Sobre el Sistema de Transporte de Santo Domingo (SIT Sto. Dgo)

Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD) es una iniciativa del Gobierno Dominicano que viene a responder a las problemáticas del nivel de saturación y congestionamiento que presenta la movilidad en la ciudad, mediante la incorporación de nuevas modalidades de transportes con el objetivo de incorporar más de un millón de usuarios al transporte público y reducir el tráfico de vehículos privados en la zona metropolitana.

Síguenos como periodicohoyrd