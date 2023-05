Gobierno de Abinader da picazos y no construye nada, afirma Leonel Fernández

Juramenta en la FP a ex dirigentes de varios partidos, incluyendo empresarios y al ex pelotero Juan Uribe

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, juramentó aquí a un enorme grupo de dirigentes de diferentes organizaciones políticos, que ingresaron a la entidad que lidera, entre ellos ex alcaldes, ex regidores y ex vocales.

Igualmente, el líder de la oposición juramentó en la Fuerza del Pueblo a varios empresarios, a un regidor y a un exjugador de Grandes Ligas.

En medio de la actividad y tras juramentar a los nuevos integrantes de la FP, Fernández hizo fuertes críticas al gobierno, destacando que hay una frustración colectiva por un gobierno que no ha cumplido con su palabra, un gobierno que da picazo, pero que no construye nada. Por lo tanto, la gente está contando cada día para que cuando llegue mayo del año 2024, decirle e’ pa’ fuera que van»

En Baní, además, Fernández inauguró el local provincial de la Fuerza del Pueblo.

En estas y otras actividades realizadas en el fin de semana, el líder político dominicano estuvo acompañado, entre otros dirigentes, del secretario general, Antonio Florián, y el supervisor providencial y miembro de la Dirección Política, Manolo Pichardo.

Entre los nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo, juramentado este domingo en la provincia Peravia, figuran el empresario Juan Carlos Guzmán (Blanquito), el ex jugador de Grandes Ligas, Juan Uribe; el ex rector de la Universidad Pedro Henríquez Ureña y ex dirigente del PLD, Gregorio Beltré, y al regidor de esa misma entidad, Henry Roberto Cabrera (Peña), del municipio de Baní.

Del mismo modo, fueron juramentados en la FP el abogado y ex dirigente del PLD, Manuel Troncoso; la ex candidata a Alcaldía, Vianela Bello, y el comerciante Wilson Carrasco (Chiw), así como los coroneles retirados, Victorino Aybar y Hansel Vizcaíno.

Junto a estos dos oficiales superiores retirados, entraron a la FP y también fueron juramentados otros 22 ex oficiales de la Policía y el Ejército Nacional.

Asimismo, entraron y se juramentaron en la FP el ex precandidato a la Alcaldía por el PRM, Fernando Pérez Valdez (El Poli); la ex regidora del PLD, Placida Carmona, y la periodista, ex directora de Medio Ambiente y ex dirigente del PRM, Jhoanny Patricia Báez.

Fernández juramentó, además, a los ex dirigentes del PLD, Teresa Sánchez, Leopoldo García, Ángel Tito Pérez y Antonio German, así como a los ex dirigentes reformistas, el ex alcalde Emiliano Pineda, Alejandro Pérez Gómez y al activista social Vianna Báez.

Otros juramentados en la FP fueron los ex dirigentes del PRM, Marilyn Patricia Echeverría, Roberto Díaz (Chulo), Estarlin Rivera, Danny Paulino y Héctor Bienvenido Cuevas.

El sábado, Fernández también encabezó otras actividades en la provincia de Barahona, donde juramentó a numerosas personalidades, dirigentes de otros partidos, incluyendo al ex síndico de Villa Central, Francisco Batista; al ex presidente interino del PRSC, José del Carmen Acosta, y el ex regidor Epifanio Pérez.