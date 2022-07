“Gobierno de Abinader no ha dado pie con bola”, afirma dirigente Fuerza del Pueblo

Haysel González, miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo (FP), señaló hoy que la gestión de Gobierno de Luis Abinader “no hadado pie con bola” frente a las problemáticas que afectan a la población.

“El Gobierno del presidente Luis Abinader no ha dado pie con bola con las problemáticas del país”, dijo el joven dirigente de la FP.

“No ha dado pie con bola al enfrentar la crisis económica; no ha dado pie con bola al enfrentar la crisis sanitaria y no ha dado pie con bola en enfrentar la propia corrupción”, indicó.

Luis Abinader, presidente de la República.

Al ser entrevistado en el espacio “HOY TV”, Haysel González, afirmó que el pueblo resultó ser engañado al comprar las promesas de cambio que le ofreció el partido gobernante.

“Aquella percepción que el pueblo compró como un cambio, fue un cambio negativo, porque hoy día la canasta básica familiar está mucho más cara; la gasolina está mucho más cara; hoy en día la tasa del desempleo ha aumentado; el poder adquisitivo de la gente no ha podido aumentar. Entonces de una u otra forma, pudiéramos decir que ha fracasado”, manifestó el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Aseguró que en años anteriores las cosas no marchaban del todo bien pero al ser comparado con la gestión actual “el pueblo está peor”.

“Como en un país que no era que todo marchaba bien, tenía sus grandes debilidades, como se supone que si este es el gobierno del cambio, vendieron un discurso de que todo estaría bien, hoy en día el pueblo está peor que antes (…) yo creo que el presidente Abinader en términos personales tiene buenas intenciones, no dudo de su capacidad, pero el cuerpo de funcionarios que le acompañan no han dado pie con bola en ninguna de las carteras que se les han puesto”, externó Haysel González.