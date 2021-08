Gobierno de Danilo intentó comprar Refidomsa, asegura Felucho Jiménez

El economista Felucho Jiménez reveló que durante su gestión como presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A (Refidomsa), el gobierno del expresidente Danilo Medina intentó comprar las acciones que tenía el gobierno venezolano en la empresa.

Explicó que al principio había una limitante del Gobierno de Estados Unidos que no recomendaron al Estado dominicano negociar esta compra, ya que temía que los gobernantes de Venezuela no utilizaran estos recursos para favorecer al pueblo venezolano. En ese caso, Dominicana propuso pagar las acciones en especies: medicamentos, comida, insumos. Esa idea fue ponderada por EE.UU. y se comenzó a dialogar el proceso con el país suramericano.

«Cuando el presidente Danilo Medina, el día de la toma de posesión de López Obrador como presidente de México, se reúne con Maduro yo estaba allí porque ese día iba a iniciar las negociaciones de compra. Maduro le dijo a Danilo: «No me pagues en especies, págalo cash», y Danilo le dijo: No tenemos problemas; porque ya la Embajada de EE.UU nos había manifestado que tampoco pondrían obstáculo si definitivamente se llevaba a cabo una operación de ese género, como no le pusieron objeción al gobierno actual», relató Felucho.

El presidente Nicolás Maduro quedó en enviar un emisario a la República Dominicana para negociar la venta de las acciones, pero nunca llegó, aseguró Jiménez quien manifestó que aquel tiempo era más conveniente para el gobierno de Venezuela vender sus acciones.

Compra de Refidomsa.-

El Estado dominicano readquirió el 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A. (Refidomsa), que fueron vendidas en 2010 a la sociedad PDV Caribe, S.A., filial de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Felucho renunció a la vida política el año pasado para dedicarse a terminar su libro. Rindió sus consideraciones sobre la compra de Refidomsa durante una entrevista en el programa El Despertador.

De esta manera, el Estado se convierte en el propietario del 100 % de las acciones de Refidomsa.

El precio de compra acordado por el Gobierno es de 74 millones de euros, equivalentes a 88 millones 134 mil dólares, un monto inferior en US$47.6 millones al precio a que se vendieron estas acciones en el año 2010, que fue de US$135.7 millones.

La información fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi), quien expresó que el Estado (con un 51% ya) decidió adquirir estas acciones de Refidomsa a un precio ventajoso y razonable, ya que la entidad al tener como accionista a PDVSA, del Gobierno venezolano, tenía sanciones desde 2015 de parte de los Estados Unidos hacia Venezuela y por tanto a PDVSA.

Destacó que esta situación afectaba el acceso al crédito local e internacional de Refidomsa y limitaba el acceso de medios de pagos bancarios, y como consecuencia tenían que suspender o posponer proyectos de ampliación y renovación de la empresa.

Vicente expuso que Refidomsa tiene una importante participación en el mercado local de hidrocarburos y ahora podrá llevar a cabo sus planes de expansión, entre los que citó la construcción de tanques para contar con mayor almacenamiento de combustibles, y a largo plazo podría impactar en los precios locales de hidrocarburos.

En una rueda de prensa ayer, Vicente explicó que esta operación se llevó a cabo en dos etapas, primero PDVSA vendió sus acciones a PATSA, L.T.D. (empresa del Grupo Rizek de RD que actuó como facilitador de la transacción) y una segunda etapa, de manera simultánea, ayer jueves, en la que PATSA vendió estas acciones por el mismo precio al Gobierno dominicano.